Fahrer mit zwei Promille unterwegs

Einer Streife ist am späten Montagabend in der Schützenstraße in Bad Saulgau ein Fahrradfahrer aufgefallen, der ohne Beleuchtung unterwegs war. Da der 38-jährige Radfahrer deutliche Sprachschwierigkeiten hatte und sich kaum auf seinem Fahrrad halten konnte, führten die Beamten bei ihm einen Alkoholtest durch. Dieser ergab einen Atemalkoholwert von knapp zwei Promille. Eine Blutentnahme im Krankenhaus Bad Saulgau wurde angeordnet und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 38-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.