Radiohits in Renhardsweiler

Unter dem Motto „Radio, Hits – von damals bis heute“ laden Liederkranz und Popchor Renhardsweiler morgen, Samstag, ab 19.30 Uhr zum Jahreskonzert ins Dorfgemeinschaftshaus in Renhardsweiler ein. Es präsentiert sich der traditionelle Chor vom Liederkranz (gemischter Chor) und der junge und junggebliebene Popchor.

Allerlei aus dem Radio bekannte Songs stehen auf dem Programm der beiden Chöre. Dazu gehören bekannte Stücke, unter anderem von Udo Jürgens und Andreas Bourani. Dem Motto entsprechend wird sich auch das Dorfgemeinschaftshaus verwandeln. Die Verantwortlichen des Liederkranzes haben sich viel Mühe gegeben und den Saal ganz im Zeichen des Radios oder eines Rundfunksenders dekoriert. Das Dorfgemeinschaftshaus Renhardsweiler an diesem Abend wird sich so in ein Aufnahmestudio verwandeln, den richtigen Ort für ganz unterschiedliche Hits von damals und heute.

Instrumental unterstützt werden die Sänger in Renhardsweiler von Marion Rösch, am Flügel. Sie arbeitet als Musiklehrerin und Chorleiterin in Trossingen Trossingen. Veronika Burth wird den Chor an der Violine begeleiten. Die gebürtige Bad Saulgauerin wird Stücken wie dem Csárdás, dem Kriminaltanggo oder dem ganz aktuellen und poppigen Perfect von Ed Sheeran die besondere Note verleihen. Durch das unterhaltsame Programm führt der bekannte Moderator Berthold Kniele.

Die Chöre haben sich durch Probentage und ein Probenwochenende intensiv auf das Konzert vorbereitet.