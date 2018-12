Radierungen und Kohlezeichnungen

Wie sehr sich die Ausstellungen im Torhaus des Kloster Sießen mittlerweile etabliert haben, zeigte der gute Besuch des Künstlergespräches mit der Künstlerin der derzeitigen Weihnachtsausstellung „Menschenkind“, Heidrun Rathgeb und Schwester Pietra Löbl, am vergangenen Samstagnachmittag. Die Weihnachtsausstellung widmet sich dem Geheimnis des Gotteskindes im Menschenkind.

„Die Radierungen und großformatigen Kohlezeichnungen Heidrun Rathgebs erschließen auf ganz eigene Weise einen unverzichtbaren Teil der menschlichen Natur, der sucht, fühlt, berührt, sorgt und glaubt und bietet so eine Annäherung an das Geheimnis der Menschwerdung Gottes“, sagte die für die Ausstellung verantwortliche Generalrätin Schwester Emanuela Tieze bei der Einführung. „Ich wollte schon immer Malerin werden und die Welt kennenlernen“, sagte die gebürtige Weingarterin Heidrun Rathgeb über den Start ihres bemerkenswerten Werdegangs, der sie nicht nur an erste Adressen der bildenden Kunst, sondern auch in die weite Welt führte.

Freie Malerei in London

Rathgeb begann ihre Ausbildung an der Fachhochschule Wiesbaden und in Sydney. Anschließend studierte sie in London Freie Malerei. Sie arbeitete zunächst als Malerin und Druckgrafikerin in London, aber auch in Barcelona und im indischen Ladakh. Seit 2001 lebt sie wieder im Schussental. „Ich habe mich für die anspruchsvolle Kunst der Radierungen und der Kohlezeichnungen entschieden, da diese Techniken die Auseinandersetzung mit dem Thema Licht am intensivsten fördern“, so die Künstlerin.

Die ausgestellten Radierungen und großformatigen Kohlezeichnungen widmen sich dem Thema Mutterschaft und Kind. Die eigenen sechs Kinder sind dabei die Ideengeber und Modelle. Ausdrucksstark zeigen die Bilder Alltagssituationen, die die Künstlerin die magischen Momente nennt.

So gegensätzlich wie verwandt ist der suchende Gestaltungswille bei Matthias Wiedemann, der von 1901 bis 1928 in Wattenweiler im Landkreis Günzburg lebte. Er, der ab seinem zehnten Lebensjahr querschnittsgelähmt war, gilt als einer der begabtesten Krippenschnitzer seiner Zeit. Seine Krippenfiguren spiegeln die eigene Gottsuche und die gläubige Annahme seines Lebensschicksals. Die Simultankrippe in orientalischer Art um 1921 mit mehr als 150 Figuren, die die Mutter von Schwester Pietra Löbl dem Kloster vermacht hat und bei dieser Ausstellung ebenfalls zu sehen ist, nähert sich dem Geheimnis der Menschwerdung Gottes in herausragender Zartheit und Liebe zum Detail.

Wiedemanns Großnichte, Schwester Pietra Löbl, im Kloster als freischaffende Künstlerin tätig, schilderte eindrücklich die Lebens- und Leidensgeschichte ihres Großonkels. Um von den Schmerzen abzulenken und als „Krüppel“ doch noch zu etwas nütze zu sein, hat ihm der Vater das Schnitzen beigebracht. Sein ausgeprägtes Gespür für Anatomie und Bewegung, aber auch die Zartheit und Sorgfalt der kleinformatigen Figuren zeigen die besondere Begabung aber auch die Kraft der Auseinandersetzung mit dem eigenen Lebensschicksal. So biete die Ausstellung in der Unterschiedlichkeit der Stile, die Möglichkeit, den Blick auf die Wirklichkeit zu schärfen und die Transzendenz auch im Alltäglichen zu erahnen, lud am Ende des Künstlergesprächs Schwester Emanuela Tieze zum Schauen und Auseinandersetzen ein. Den stimmungsvollen Rahmen schaffte die Sießener Stubenmusik mit Hackbrett, Harfe und Gitarre.