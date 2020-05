Radfahrerin stürzt in derSießener Straße

In der Sießener Straße in Bad Saulgau ist am Montagnachmittag eine Radfahrerin einem sie überholenden Auto ausgewichen und dabei gestürzt. Die 64-Jährige kam gegen 15.50 Uhr aus der Paradiesstraße und fuhr durch den Kreisverkehr in die Sießener Straße. Kurz nach dem Verlassen des Kreisels überholte sie ein Auto mit so wenig Seitenabstand, dass die Frau ausweichen musste und dabei vom Fahrrad fiel. Bei dem Sturz verletzte sie sich leicht. Der 87-jährige Überholende, der später identifiziert werden konnte, fuhr ohne anzuhalten weiter. Jetzt ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau wegen Unfallflucht gegen ihn.