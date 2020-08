Radfahrer stürzt auf Motorhaube

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist am Mittwochnachmittag ein 64 Jahre alter Radfahrer im Kreisverkehr im so genannten Saulgauer Loch verletzt worden. Laut Polizei kam es zu dem Unfall, als ein 60 Jahre alter Autofahrer um kurz nach 16 Uhr von der Karlstraße in den Kreisverkehr einfahren wollte. Dabei übersah er den 64-jährigen Radfahrer, der den Kreisel befuhr. Der Radfahrer stürzte auf die Motorhaube und wurde danach auf die Straße geschleudert. Am Fahrzeug des Unfallverursachers und am Pedelec entstand ein Schaden von etwa 2 500 Euro.