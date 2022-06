Psychische Belastungen dürfen kein Tabuthema mehr sein

In Kürze startet im Rahmen der Online-Beratungsplattform U25 die nächste Peer-Berater-Ausbildung bei der Caritas. Diese Plattform richtet sich an Jugendliche und junge Erwachsene in Krisen und schwierigen Lebenslagen mit und ohne Suizidgedanken. Das Besondere daran ist, dass die Hilfesuchenden von etwa Gleichaltrigen (Peers) vollkommen anonym und kostenlos per Mail beraten und begleitet werden. Die Caritas sucht aktuell noch junge Menschen, die an einer ehrenamtlichen Tätigkeit interessiert sind und Menschen in etwa demselben Alter helfen möchten. So wie etwa Martina K. (Name wurde geändert), die im Interview mit Anita Metzler-Mikuteit erzählt, warum sie sich entschieden hat, als Peer-Beraterin aktiv zu sein.

Wie kam es dazu, dass Sie sich in Ihrer Freizeit als Peer-Beraterin engagieren?

Martina K.: Im Rahmen meines Bundesfreiwilligendienstes habe ich auch von U25 gehört. Mir ist schnell klar geworden, wie wichtig diese Arbeit ist und wie sehr diese Plattform gebraucht wird.

Sie empfinden es nicht als belastend, die Sorgen anderer anzuhören und Ihnen Hilfestellung zu geben?

Martina K.: Natürlich gibt es Nachrichten, die einen sehr berühren. Immerhin schreiben wir mit Menschen, die gerade oder auch schon länger eine sehr schwere Zeit durchmachen. In der Ausbildung lernen wir aber, damit umzugehen und wissen auch, dass wir immer einen Ansprechpartner haben, wenn es zu viel wird. Aber das ist mir bisher noch nicht passiert.

Haben Sie selbst oder Freunde im Umfeld ebenfalls schon in einer schwierigen Lebenssituation gesteckt? Die Phase des Erwachsenwerdens ist ja schließlich nicht die einfachste...

Martina K.: Ja, ich habe Freunde, die in sehr schwierigen Lebenssituationen stecken oder diese schon durchlebt haben – bis hin zu Suizidgedanken. Und ich selber hatte auch schon Krisenzeiten. Die Zeit, in der man erwachsen wird, ist nicht einfach. Man muss viele Entscheidungen treffen, hat Familie, Freunde, Hobbys, die Schule und dabei muss man sich noch persönlich entwickeln. Das kann sehr schwierig und belastend werden. Deshalb ist es so wichtig, sich gegenseitig Halt zu geben und sich zu unterstützen.

Es geht auch darum, mit psychischen Belastungen bis hin zu Suizidgedanken deutlich offener umzugehen?

Martina K.: Ja, denn das kann Jeden treffen. Wir müssen wirklich offener mit diesen Themen umgehen. Psychische Belastungen und Suizid dürfen kein Tabuthema mehr sein. Wenn man offen darüber reden kann, kann auch schneller und besser geholfen werden. Egal, ob man selber betroffen ist oder ein Angehöriger oder Freund.

Was sind aus Ihrer Sicht Themen, die die Jugendlichen und jungen Erwachsenen aktuell am meisten belasten und ihnen schlimmstenfalls die Lebenskraft nehmen?

Martina K.: Da ist zum Beispiel der Leistungsdruck, möglichst gute Noten zu schreiben oder den Abschluss zu schaffen. Aber da sind auch Zukunftsängste. Viele Jugendliche haben Angst, keine Ausbildung zu bekommen oder eine, die ihnen nicht gefällt. Oder sie wissen einfach noch gar nicht, was sie tun sollen nach der Schule. Dabei ist es nicht so, dass sie sich nicht anstrengen, sie sind einfach überfordert mit der Größe der Entscheidungen. Aber auch das private Umfeld spielt eine Rolle. Fühle ich mich zuhause wohl? Wie wird mit einem umgegangen? Oder die Frage: Wer bin ich eigentlich? Es gibt viele Themen, die uns junge Menschen beschäftigen und belasten und unter Druck setzen. Deshalb ist es so wichtig, aufmerksam zu sein, zuzuhören, zu unterstützen und zu helfen.