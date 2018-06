Psychisch Erkrankte will Mann überfahren

Eine 60-jährige Frau hat am Montagnachmittag in einem westlichen Teilort Bad Saulgaus laut Polizei versucht, einen Mitarbeiter der Gemeinde zu überfahren. „In einem psychischen Ausnahmezustand gab sie Gas und fuhr auf den 57-Jährigen zu“, so Edwin Dobler, Sprecher der Polizeidirektion Sigmaringen. Der Mann konnte sich mit einem Sprung zur Seite in letzter Sekunde retten, wurde aber noch leicht am Schienbein gestreift. Die Kriminalpolizei Sigmaringen hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer versuchten Tötung aufgenommen. Die Frage der Schuldfähigkeit der Frau hängt vermutlich von einem psychologischen Gutachten ab. Ob sie schon öfter auffällig gewesen ist, darüber wollte die Polizei keine genauen Angaben machen.

Als die Frau mit dem Auto zu ihrem Haus fuhr, spritzte der Gemeindemitarbeiter nichtsahnend Unkraut am Wegrand. Er stand dabei ganz in der Nähe ihres Grundstücks in dem kleinen Ortsteil im Westen Bad Saulgaus. Wie Polizeisprecher Dobler mitteilte, sei sie in der irrigen Annahme gewesen, der Mann wolle ihre Blumen vergiften. Sie gab Gas, der Mann sprang zur Seite und sie krachte gegen ihre eigene Gartenmauer. Anschließend setzte sie zurück und fuhr erneut mit Vollgas auf den Mann zu. Der war inzwischen auf die andere Straßenseite geflüchtet. Sie verfehlte ihn allerdings und prallte gegen eine Scheunenmauer. Der Verfolgte lief um die Scheune herum und rettete sich mit einem Sprung auf einen Holzstapel. Die 60-Jährige fuhr dann in Richtung Dorfmitte davon. Dabei krachte sie gegen ein geparktes Auto, beschädigte ein Blumenbeet, rammte eine Begrenzungsmauer und verlor immer wieder Teile ihres Autos, so Edwin Dobler. Am Ortsende blieb ihr Auto total beschädigt liegen. Mehrere Anwohner hatten inzwischen die Bad Saulgauer Polizei alarmiert. Mit dem Rettungswagen wurde die Frau ins Kreiskrankenhaus Sigmaringen eingeliefert. Wie lange sie dort bleiben wird, ist noch unklar. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Es entstand Schaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro. „Es ist davon auszugehen, dass sie für den Schaden aufkommen muss“, so Dobler.