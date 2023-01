Prüfungsvorbereitung am Walter Knoll Schulverbund

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das bewiesen über 40 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen des Schulverbundes am ersten Tag der Weihnachtsferien.

Sie waren freiwillig der Einladung von Deutschlehrerin Angelika Petermann und Referendarin Simone Haag gefolgt, die einen zusätzlichen Vorbereitungskurs für die Deutschabschlussprüfung angeboten hatten. Die Jugendlichen setzten sich an diesem Vormittag intensiv mit dem Thema Grammatik auseinander. Trotz des straffen Programms kam der Spaß und sogar die Freude am Lernen nicht zu kurz – im Gegenteil! Alle konnten einiges an Wissen für sich mitnehmen, Lücken schließen und oder Wichtiges wiederholen.

Die Rückmeldungen der Schülerinnen und Schüler waren durchweg positiv, auch haben sich viele von ihnen gleich für die nächste Veranstaltung im März angemeldet, die dann an einem Samstag stattfinden wird.