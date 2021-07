ProKA sucht wieder Talente aus der Region

Jetzt bitte nichts mehr anfassen: Die Oberleitung der Südbahn steht unter Hochspannung. Mit einem symbolischen „Stromeinschalten“ am Umspannwerk in Niederbiegen bei Baienfurt (Landkreis Ravensburg) wurden die Fahrdrähte auf der 120 Kilometer langen Trasse zwischen Ulm und Bodensee in Betrieb genommen.

Nun folgen die Testfahrten auf der fertiggestellten Infrastruktur. Im Dezember beginnt der elektrische Regelbetrieb. Die wichtigsten Fragen und Antworten.