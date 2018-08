Premiere für den Aufsteiger in Neufra

Der SV Bad Buchau hat am Mittwoch vorgelegt und den FV Altshausen mit 5:1 bezwungen. Bad Buchau hat somit zumindest bis zum Wochenende die Tabellenspitze übernommen. Mit 14 Treffern in drei Spielen scheint das Team vom Federsee die Offensivschwäche der vergangenen beiden Spielzeiten behoben zu haben. Bad Schussenried und Uttenweiler sind nach zwei Spieltagen noch unbesiegt, Uttenweiler ist auch noch ohne Gegentreffer. Hundersingen hat am Donnerstag mit 3:2 in in Krauchenwies gewonnen (s. diese Seite).

SV Sigmaringen – SV Uttenweiler (Sa., 15 Uhr). - Zweimal kreuzten die Klubs bisher die Klingen in der Liga. Jeweils ein Auswärtssieg war die Bilanz. Dass es so weitergeht, würde sich der Gast wünschen. Die bisherigen Auftritte waren sehenswert. Noch ist Uttenweiler ohne Gegentor. Der Gastgeber steht nach dem 2:5 in Buchau unter Zugzwang. Bei einer weiteren Pleite rutscht Sigmaringen weiter in den Keller ab.

TSV Riedlingen – TSG Ehingen (Sa., 18.30). - Aufsteiger gegen Favorit. Eine interessante Aufgabe für die Rothosen am Samstagabend. Nach dem knappen 1:0-Sieg gegen Rottenacker will der TSV Riedlingen auch gegen Ehingen punkten. Die Gäste sind noch ohne Dreier. Zum Auftakt gab es ein Remis (1:1) in Laiz. 2016 siegte die TSG Ehingen mit 3:2 in Riedlingen.

Spfr. Hundersingen – TSG Rottenacker (So., 15 Uhr). - Beide Teams sind nicht wie gewünscht in die Runde gestartet. Die Sportfreunde patzten daheim gegen Uttenweiler (0:2), siegten aber am Donnerstag in Krauchenwies. Gegen Rottenacker soll die Offensive der Sportfreunde weiter ins Rollen kommen. Der Gast hat schon zwei Pleiten (0:1, 0:3) verarbeiten müssen. Bei einer weiteren Niederlage ist der Fehlstart perfekt. Im August 2017 unterlag Rottenacker knapp mit 3:4 in Hundesingen.

FC Laiz – FV Bad Schussenried (So., 15 Uhr). - Nach dem Auftakt gegen Ehingen (1:1) stellt sich ein weiterer Favorit auf den Titel beim FC vor. Die Gäste überzeugten bisher mit zwei Siegen (3:1, 4:2). Für Laiz gilt es vor allem, Bonelli auszuschalten, der fünf von bislang sieben FV-Treffern erzielt hat. In der vergangenen Saison konnte der FC Laiz daheim die Violetten mit 3:0 bezwingen.

SG Altheim – SV Hohentengen (So., 15 Uhr). - Die SG Altheim startet gegen den SV Hohentengen in die neue Saison. Die Gäste haben schon zwei Spiele absolviert, aber beide Partien in den Sand gesetzt. Für die Michel-Schützlinge zählt nur ein Dreier. Im Mai dieses Jahres konnte Hohentengen mit 4:2 in Altheim siegen.

SG Hettingen/Inn. - FC Krauchenwies/H. (So., 16 Uhr). - Mit nur einem Punkt aus zwei Spielen, liegt der Aufsteiger unter dem Soll. Gegen den FCK/Hausen peilt die Theuer-Elf nun den ersten Heimsieg an. Die Gäste starteten mit einem Remis und wollen auch aus Hettingen nicht ohne Punkte heimfahren. Die Bilanz in Hettingen sieht für den FCK positiv aus. Aus den jüngsten vier Spielen in Hettingen oder Inneringen holte der Ex-Landesligist zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage. Der FCK muss noch das Wochentagsspiel (2:3 gegen Hundersingen) verkraften.

FV Neufra - SGM SC Blönried/SV Ebersbach. (So., 17 Uhr). - Gegen den Aufsteiger will der FVN den Aufwärtstrend bestätigen. Nach dem Remis daheim gegen den FCK gab es eine Galavorstellung in Rottenacker. Gelingt der erste Heimsieg, kann sich der FVN oben festsetzen. Für den Aufsteiger ist es die Premiere. Das erste Bezirksligaspiel in der Geschichte des Vereins. An den bisherigen beiden Spieltagen war die SGM nur Zuschauer.