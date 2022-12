Nachfolger gefunden: Augenarzt übernimmt Praxis in Bad Saulgau

Die Praxis für Augenheilkunde im Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Bad Saulgau hat einen Nachfolger. Zum 2. Januar 2023 nimmt der Facharzt für Augenheilkunde, Abousebei Mostafa, dort seine Tätigkeit auf. Darüber informieren die SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen in einer Pressemitteilung.

Fachmann für Operationen

Der Augenoperateur zeichnet sich laut Pressemitteilung durch eine fundierte Expertise in insbesondere in der Laserbehandlung und Vitreoretinal-Operationen aus, ebenso in der Behandlung von Cataract (Trübung der Augenlinse) und Fehlsichtigkeite (LASIK) sowie IVOM (intravitreale operative Medikamentenapplikation) aus. Zuletzt war der 36-Jährige in einem Augenzentrum in Albstadt beschäftigt. Mostafa ist Nachfolger von Dr. Philipp Heimann, der 2016 im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) beim SRH-Krankenhaus seine Praxis für Augenheilkunde eröffnet hatte, aber Ende 2021 in den Ruhestand ging.

Teil des Konzeptes

„Wir freuen uns, dass wir die Praxis für Augenheilkunde mit einem klinik- und praxiserfahrenen Facharzt nachbesetzen konnten. Damit stärken wir die ambulante Patientenversorgung im Landkreis, so, wie wir es in unserem Medizinischen Konzept geplant haben“, erklärt Dr. Jan-Ove Faust, Geschäftsführer der SRH Kliniken Landkreis Sigmaringen GmbH und MVZ Tochtergesellschaften.