Prager Streichquartett Wihan spielt zur Matinee

Das Wihan-Quartett kommt aus Prag nach Bad saulgau. Am Sonntag, 16. Oktober, spielen die vier Musiker eine Matinee im Musikhaus Ebersbach. Für das Musikhaus die bisher renommiertesten Gäste und noch dazu mit einem umfassenden Programm: Haydn, Schubert und Dvorak werden zu hören sein. Das BBC Music Magazine hat die Einspielungen des Quartetts mehrfach ausgezeichnet. Rezessionen vom Strad Magazine und der Fanfare (USA) loben Klang, Ausdruck und Interpretation die das Quartett mit Leichtigkeit präsentiert. Ehemals Residenzensemble der Dvorak Hall in Prag spielt das Quartett regelmäßig in der Wigmore Hall London und auf internationalen Bühnen.

Kurz nach Neujahr 2018 fand das erste Konzert im Musikhaus Ebersbach statt, der Auftakt einer langen Serie – so hatten es Anna-Maria Sigmund und ihre Tochter Anna Theresa Mikolášek geplant. Die gut besuchten Konzerte brachten in loser Folge etliche erfolgreiche Kammermusikensembles und Musiker verschiedenster Nationen in die Region. Zwischen den Konzerten findet regulärer Musikunterricht für Klein und Groß statt.

Mit beginn der Pandemie mussten die Konzerte – wie allerorts – abgesagt werden, der Musikunterricht wurde erfolgreich auf Onlineformate verlagert.

Dass die Konzertreihe aber auf unbestimmte Zeit pausierte, konnten die Musikerinnen, die zusammen mit dem Cellisten Matouš Mikolášek regelmäßig als Klaviertrio „Musikhaus-Trio“ den Saal bespielten, nur schwer hinnehmen. Videoaufnahmen für das Publikum waren da nur ein schwacher Trost für die Künstler.

Der „Neubeginn“ gelang dann in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Musikrat, der die deutschlandweit stattfindenden Projekte „Neustart Kultur“ auswählt und unterstützt. Im Sommer 2021 also unter strengen Hygienemaßnahmen – der fünf Meter hohe Saal in Ebersbach machte ein verantwortungsbewusstes „Füllen“ des Hauses möglich – konnte endlich „die neue“ Konzertreihe mit einem Konzert des Musikhaus-Trios beginnen.

Geplant sind drei bis vier Konzerten pro Jahr, als Highlight in diesem Jahr kommt eben nun das Wihan-Quartett aus Prag. Kennengelernt hatte Anna-Theresa Mikolášek den Bratschisten des mehrfach preisgekrönten Quartetts zunächst musikalisch – angefreundet mit Jakub Čepický haben sie sich dann aber wegen den gleichaltrigen Kindern.

Der Geiger des Quartetts, Leoš Čepický, und die Familie Mikolášek hatten sich schon eine Generation früher musikalisch ausgetauscht, eine Zusammenarbeit mit dem Musikhaus Ebersbach ist also naheliegend.

Beginn des Matineekonzert ist um 11 Uhr. Der Eintritt ist frei – um die Langlebigkeit der Reihe zu sichern, wird um eine Spende gebeten. Auch zum anschließenden Sektempfang laden die Gastgeberinnen Anna-Maria und Anna Theresa ein – dieser ist bereits Tradition geworden und lädt zum regen Austausch von Publikum und Musikern ein.