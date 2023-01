Postausstellung im Stadtmuseum wird verlängert

Die postgeschichtliche Ausstellung im Stadtmuseum Bad Saulgau wird bis zum 29. Januar verlängert.

Eine Bereicherung der Ausstellung erfolgte durch zwei Ölgemälde des Posthalters und Namensgebers der Kleber-Post, Andreas Josefus Bernhardinus Kleber und seiner Ehefrau, Maria Barbara Kleber. Andreas Kleber wurde am 21.05.1791 in Riedlingen geboren, seine Ehefrau Maria Barbara Dangel am 29.03.1795 in Saulgau. Die Hochzeit fand am 01.03.1813 statt.

Beide übernahmen nach der Vermählung das Gasthaus zum Engel und die Posthalterei. Andreas Kleber war der erste Posthalter und Gastwirt mit dem Familiennamen Kleber. Mit beiden Personen erlebten sowohl die Posthalterei als auch das Gasthaus zum Engel (später Gasthaus zur Post, danach Kleber-Post) einen bedeutenden Aufschwung. Andreas Kleber war Posthalter und Gastwirt von 1813 bis zu seinem Tod im Jahr 1835.

Die Bilder befanden sich bisher in Stuttgart bei Anneliese Neidlein. Sie zeigen erstmalig ein verlässliches Bild des Kleber-Post-Ahnherren und seiner Frau. Sie Vermutet wird, dass hier Josef Anton Mesmer aus Wolfartsweiler oder aber auch Karl Martini aus Biberach am Werk waren. Beide Ölgemälde ergänzen die postgeschichtliche Ausstellung des Riedlinger Postgeschichtlers, Werner Selg, im Stadtmuseum in besonderer Weise.

Das Stadtmuseum hat zu folgenden Zeiten geöffnet: Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr und am Dreikönigstag von 14 bis 17 Uhr, Führung durch die Postausstellung gibt es am Dreikönigstag um 15 Uhr und an den folgenden Sonntagen (15., 22. und 29. Januar) ebenfalls um 15 Uhr. Sonderführungen für Gruppen bedarf es einer Anmeldung bei Werner Selg (Tel.: 07371 7362 oder Mail: wernerselg@gmx.de)