Der Tennisclub Bad Saulgau hat kürzlich seine diesjährige Generalversammlung abgehalten. Vorsitzender Gernot Maier berichtete von einer schwierigen Saison 2020.

Coronabedingt konnte laut Pressemitteilung der Sportler erst Mitte Mai überhaupt Tennis gespielt und Mitte Juni erst das Clubhaus bewirtet werden. Die Verbandsrunde wurde in abgespeckter Form als Corona-Wettspielrunde durchgeführt. Der TC Bad Saulgau nahm dann auch aufgrund der Einschränkungen nur mit wenigen Mannschaften an der Runde teil. Sehr erfolgreich spielte die Herren 50 Mannschaft, die in die Oberliga aufstieg, 2021 aber auf den Aufstieg verzichtete. Der gesellige Teil kam auch viel zu kurz, da sämtliche Feste und Freizeitturniere nicht durchgeführt werden konnten, heißt es in dem Schreiben.

Die Knoll Open, viele Jahre das Aushängeschild des TC, mussten ebenfalls schon früh in der Saison abgesagt werden. Aufgrund der ungewissen Zukunft zog die Vereinsführung zusammen mit dem Hauptsponsor die Konsequenz und beendete nach 21 Jahren das Engagement für das Damenweltranglistenturnier. Eine sehr schmerzliche Entscheidung. Trotz dieser finanziellen Einbuße durch das Turnier war der Kassenbericht erfreulich, denn das Jahr 2020 wurde mit einem positiven Ergebnis abgeschlossen.

Ausgezeichnet war die Bewirtung im Vereinsheim durch Anton und Lisa Gruber, die von den Mitgliedern sehr geschätzt wurde. Positiv erwähnt wurde auch die tatkräftige Mithilfe der Tennissenioren bei der Fertigstellung der Tennisplätze im Frühjahr. Der wiedergewählte Sportwart Konrad Späth und der neu gewählte Jugendwart Jens Schulz gaben einen kurzen Bericht über die Spielsaison 2021 ab, der sehr positiv ausfiel. So stiegen die Herren 60 in die Verbandsliga, die dritthöchste Spielklasse im WTB, auf und die Herren 50 und 65 belegten in der Verbandsliga beziehungsweise Verbandsstaffel jeweils einen ausgezeichnet zweiten Platz. Alle anderen Mannschaften konnten ihre Spielklasse halten.

Eine positive Tendenz im Jugendbereich ließ sich im Jahre 2020 an der konstanten Zahl von gemeldeten Jugendmannschaften erkennen, heißt es in der Pressemitteilung. Nachdem einige Spielfelder der Platzanlage in die Jahre gekommen sind, beschloss die Versammlung auf Vorschlag der Vorstandschaft und des Verwaltungsausschusses eine Sanierung zweier Plätze mit Einbau einer Beregnungsanlage.

Die stellvertretende Vorsitzende Elisabeth Gruber gab noch einen Ausblick in das kommende Jahr, in dem der Tennisclub 90 Jahre alt wird. Sie erläuterte die Vorstellungen der Vorstandschaft. Geplant sind über die ganze Saison verteilt, mehrere Veranstaltungen und Aktionen. Sie forderte die Mitglieder auf, sich mit Vorschlägen und Anregungen in die Planung einzubringen.

Am Ende der Versammlung wurden noch zahlreiche Mitglieder mit der goldenen und silbernen Ehrennadel für 40- beziegungsweise 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Die goldene Ehrennadel für 40 Jahre Mitgliedschaft erhielten Anni Ebe, Gisela Käßmaier, Fritz Luib, Hans Michelberger, Günter Stadler und Ellen Zehrer. Die Ehrennadel in Silber für 25 Jahre Mitgliedschaft ging an Edeltraud und Peter Merschdorf, Margund Förschner sowie Julia Trunk.