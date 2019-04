Posaunenchor macht sich einen Namen

Mit einem großen Festgottesdienst in der evangelischen Christuskirche hat der Posaunenchor Bad Saulgau am vergangen Sonntag sein 25-jähriges Bestehen gefeiert. Unter der Leitung von Dirigent Alexander Fischer zeigte das Bläserensemble mit alten und neuen Stücken, von klassischen Chorälen bis hin zu modernen Pop-Arrangements die gesamte Bandbreite seines Repertoires.

In seiner Festpredigt erinnerte Pfarrer Paul Bräuchle an die Bedeutung der Posaunenchöre nach dem Zweiten Weltkrieg. Es habe „wohl kaum einen bewegenderen Moment in der Geschichte der Bläserarbeit in Württemberg gegeben als jener, als am 2. Juni 1946 nahezu 2000 Bläser in Ulm zum ersten Landesposaunentag nach dem Krieg zusammenkamen“, sagte Bräuchle und fügte an, dass auch der Posaunenchor Bad Saulgau, freilich damals noch nicht gegründet, in genau dieser Tradition stehe. Es gehe um den „Zusammenklang der Instrumente zur Ehre Gottes“.

Der Chor, der 1994 mit vier Bläsern als Quartett unter der Leitung von Hanne Aichler gegründet wurde, hat sich im vergangenen Vierteljahrhundert nicht nur bei Einsätzen im Gottesdienst, bei Serenaden, beim Adventsblasen und verschiedenen Konzerten einen Namen in und um Bad Saulgau erspielt, sondern ist „mit den Jahren zu einem fast 20-köpfigen Ensemble herangewachsen“, sagte Dirigent Alexander Fischer. „Dies war und ist nur möglich, weil sich viele im Chor aktiv einbringen, sei es als Noten- oder Instrumentenwart oder in der Organisation der Veranstaltungen.“

Lob für Gesamtklang

Besonders hervorgehoben wurde das Engagement von Sebastian Lange, der nicht selten eigene Stücke für den Posaunenchor komponiert. Bezirksposaunenwart Markus Schließer lobte in seinem Grußwort den Gesamtklang des Chors. „Manchmal dachte ich schon, es laufe eine CD“, sagte Schließer mit einem süffisanten Lächeln, es sei „einfach toll, wie ihr die Botschaft von Jesus Christus in moderne Musik verpackt“. Er schenkte dem Chor 20 Chorausgaben des neuen evangelischen Liederbuchs „Wo wir dich loben, wachsen neue Lieder plus“.

Humoristische Einblicke in das Chorleben gab Esther Rumpel. In ihrem selbst verfassten Gedicht würdigte sie Alexander Fischer als „tollen Chorleiter“, der den Chor im vergangenen Jahrzehnt auf unnachahmliche Weise geprägt habe. Dieser durfte sich zu seinem Dirigentenjubiläum über ein Präsent und einen Blumenstrauß freuen. Im Anschluss an den Festgottesdient musizierte der Posaunenchor mit der Unterstützung von befreundeten Bläsern aus dem Umland unter anderem noch den Klassiker „March No.1“ aus Edward Elgars „Pomp & Circumstance“ vor der Kirche, während die Festgemeinde bei Kaffee und Kuchen den Klängen lauschte.