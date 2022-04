Posaune gegen Dirigentenstab

Im November des vergangenen Jahres verabschiedete sich nach 35 Jahren der Gründer und Leiter der Bigband Bad Saulgau Hansi Rimmele in den musikalischen Ruhestand. Wie die Verantwortlichen der Saulgauer Jazzformation mitteilen, swingt die Band jetzt unter neuer Leitung weiter. Der Musikpädagoge, Jazzmusiker und Posaunist der Bigband Alexander Werner übernehme ab sofort das Amt von Hansi Rimmele. Der ehemalige Leiter wird wie folgt zitiert: „Ich bin froh, dass es mit der Bigband Bad Saulgau weitergeht und die Band mit Alex Werner einen engagierten, kompetenten Leader gefunden hat.“ Werner freue sich auf seine neue Aufgabe, sagt er. „Nach vielen Jahren als Musiker der Band tausche ich gerne meine Posaune gegen den Dirigentenstab."

Ganz neu sei dieser Perspektivenwechsel für den Musiker allerdings nicht. Bereits in den vergangenen Jahren führte Werner bei solistischen Einlagen Rimmeles die Band sicher durch die Songs. Zudem ist der studierte Musikpädagoge seit vielen Jahren Dirigent verschiedener Blasorchester in Fleischwangen und Wilhelmskirch. Der gebürtige Riedhausener besuchte neben der Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl die Musikhochschule in Stuttgart und die Hochschule für Musik in Luzern, wo er Jazzposaune sowie Musikpädagogik studierte. Er ist Lehrer für Posaune, Tenorhorn, Tuba und Trompete an den Musikschulen Ravensburg und „Die Kapellmeister“. Darüber hinaus sei Werner aktiver Musiker in diversen Bands, wie beispielsweise dem renommierten Lakeside Jazz Orchestra in Konstanz, heißt es.

Die organisatorische Leitung der Bigband wird auf mehrere Schultern verteilt. Bandmanager und Ansprechpartner nach außen sei der Saulgauer Unternehmer und langjährige Musiker der Bigband, Christoph Reiser. Trotz aller Veränderungen bleibt auch einiges gleich: Die Band sei weiterhin Teil des Vereins „Jazz und mehr Bad Saulgau e.V.“ und veranstalte gemeinsam mit diesem das Jahreskonzert im Herbst. Am 5. November sei dafür bereits das Stadtforum gebucht.