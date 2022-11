Pool-Billard: Steffen Gross holt die Silbermedaille im 9-Ball

Steffen Gross hat bei den deutschen Meisterschaften der Senioren-Billardspieler in Bad Wildungen im 9-Ball die Silbermedaille gewonnen. Zwar unterlag er im Finale seinem Klubkollegen Markus Kamuf vom BSF Kurpfalz für den Gross in der Bundesliga spielt, aber Gross - bei der Europameisterschaft im slowenischen Lasko noch von Zahnschmerzen ausgebremst und enttäuscht von der eigenen Leistung - bewies in Bad Wildungen, warum er auch mit 56 Jahren noch zu den besten Pool-Billardspielern in Deutschland gehört. Gross, der in Bad Wildungen nur im 9-Ball startete, da er in den anderen Disziplinen aufgrund Qualifikationskriterien kein Startrecht erhalten hatte, qualifizierte sich mit dem deutschen Vizemeistertitel erneut für die Europameisterschaften, die auch 2023 im slowenischen Lasko ausgetragen werden.

„Dieses Jahr ist es bei der EM ziemlich falsch gelaufen“, sagte Gross in einer Reaktion. „Umso mehr freue ich mich, dass es jetzt geklappt hat und ich auch das EM-Ticket in der Tasche habe“, sagte Gross und freute sich. Noch am Vorabend des 9-Ball-Turniers sei er mit seinem Nationalmannschafts- und Klubkollegen Markus Kamuf beim Essen gewesen. „Da haben wir noch gescherzt, dass es doch super wäre, wenn wir beide das Finale gegeneinander bestreiten würden“, erinnerte sich Gross an den Vorabend. Beide hatten vor dem Abendessen den Turnierbaum angeschaut, der die Auslosung vorgibt und ihre Schlussfolgerungen gezogen.

Gross schaltete in seiner Hälfte nacheinander starke deutsche Spieler aus. In der ersten Qualifikationsrunde besiegte er Mario März (6:4), danach schaffte er mit einem 6:1 gegen Ralf Wack den Sprung direkt in die K.o.-Runde. Im Achtelfinale wartete erneut Mario März, den er dieses Mal mit 7:5 bezwang.

Im Viertelfinale schaltete er Michael Vogelhuber mit 7:5 aus. Im Halbfinale folgte ein glatter Sieg gegen Nationalmannschaftskollege Harald Stolka. 8:0 stand am Ende auf dem Ergebnistableau. „Eigentlich war es ein 8:3“, relativierte der Bad Saulgauer. „Aber mein Gegner wurde disqualifiziert, da er sich nach einem Stoß so geärgert hat, dass er mit dem Queue auf den Tisch schlug“, erzählte Gross.

Im Finale wartete dann Mannschaftskamerad, Nationalmannschaftskollege Markus Kamuf. „Im Livestream haben meine Frau, meine Tochter und einige Freunde zugeschaut, darunter mit Peter Lehleiter mein bester Freund und Förderer, das Turnier verfolgt. Wenn du weißt, dass die quasi dabei sind, pusht dich das noch einmal extra. Deutscher Vizemeister, das freut mich so - und das mit inzwischen 56.“ Das zeige, dass er noch mithalten könne, so Gross, gegen größtenteils inzwischen jüngere Konkurrenz. „Denn inzwischen drängen viele jüngere Spieler von unten nach.“