Polizeihund kommt bei Personenkontrolle zum Einsatz

Bei einer Personenkontrolle in der Platzstraße wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Person von einem Polizeihund gebissen.

Eine Streife des Polizeireviers Bad Saulgau rückte am frühen Samstagmorgen zu Streitigkeiten im Bereich einer Tankstelle aus und wollte eine Personenkontrolle durchführen. Nachdem zwei Mitglieder einer größeren Personengruppe gegenüber den Einsatzkräften zunächst falsche Personalien angaben und sich die Stimmung zuspitzte, riefen die Polizisten laut Bericht weitere Unterstützungskräfte an die Örtlichkeit. Ein 23-Jähriger zeigte sich durch das zusätzliche Polizeiaufgebot und zwei Polizeihunde nicht beeindruckt und ließ sich auch von umstehenden Personen nicht zurückhalten. Da er aggressiv auf die Einsatzkräfte zuging und augenscheinlich versuchte, einen der Beamten zu packen, wurde er von einem Diensthund in den Oberarm gebissen. Erst nach einem Schlagstock-Einsatz konnte der Alkoholisierte vorläufig festgenommen werden.

Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den durch den Hundebiss verletzten Oberarm des Mannes. Ein 21-Jähriger, der von den Einsatzkräften ebenfalls kurzeitig in Gewahrsam genommen und in einen Streifenwagen gebracht worden war, spuckte dort in das Fahrzeuginnere. Den beteiligten Personen wurde nach Abschluss der Maßnahmen ein Platzverweis erteilt, den 23-Jährigen erwartet eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, heißt es im Bericht der Polizei abschließend.