Polizei warnt vor dem Wechsel-Trick

Ein Betrüger-Duo war in den letzten Tagen im Landkreis Sigmaringen unterwegs. Die Polizei ermittelt dabei auch in Fällen in Bad Saulgau und Ostrach.

Laut Polizeibericht suchte das Paar im Kreis Sigmaringen verschiedene Lebensmittelmärkte und Discounter auf und ließ sich an der Kasse mehrere große Geldscheine wechseln. Durch geschickte Gesprächsführung lenkten die beiden Täter die Kassierer ab und ließen sich mit einer fadenscheinigen Begründung die großen Geldscheine wieder aushändigen.Unterdessen entwendeten sie einen Teil des Wechselbetrags. Hierdurch entstand den Supermärkten jeweils Schaden in Höhe mehrerer hundert Euro. In allen Fällen traten die Betrüger als Pärchen mit südländischem Aussehen auf. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Betrugs aufgenommen und warnt in diesem Zusammenhang vor sogenannten Trickbetrügern, die beim Geldwechseln in einem unbeobachteten Moment Bargeld entwenden. Diese Betrugsmasche kann durchaus auch Privatpersonen treffen, die von den Betrügern auf der Straße gebeten werden, Geld zu wechseln. Die Polizei empfiehlt in solchen Fällen zur eigenen Sicherheit bei der Bitte um einen solchen Gefallen freundlich abzulehnen. Sollten Betroffene den Verdacht haben, dass es sich um Betrüger handelt, sollte die Polizeidienststelle verständigt werden.

Tipps und Informationen gibt es bei der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter Telefon 07571/10 43 02.