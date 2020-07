Polizei verhindert Betrug im letzten Moment

Im letzten Moment haben die Beamten des Polizeireviers Bad Saulgau eine Übergabe von mehr als 20 000 Euro an falsche Polizeibeamte verhindert. Eine 64-jährige Frau wurde zunächst von einem vermeintlichen „Kommissar König“ am Telefon im Rahmen der üblichen Gesprächsführung dazu gebracht, ihre gesamten Ersparnisse abzuheben. Den fünfstelligen Betrag hatte sie schon, wie mit den Betrügern vereinbart, in einen Umschlag gepackt und zur Übergabe bereitgelegt. Erst als sie sich telefonisch bei der echten Polizei in Bad Saulgau nach der „Frau König“ erkundigte, fiel der Betrug auf. Zu einer Übergabe des Geldes kam es nicht. Die Kriminalpolizei Friedrichshafen ermittelt. Weitere Informationen zur Betrugsmasche des „falschen Polizeibeamten“ und Tipps, wie man sich vor finanziellem Schaden schützen kann, finden sich im Internet auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention.