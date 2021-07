Polizei sucht Zeugen nacheinem Unfall

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag, 16. Juli, gegen 6.50 Uhr auf der Landesstraße 283 zwischen Bad Saulgau und Steinbronnen ereignet hat. Etwa 200 Meter nach der Einmündung der Landesstraße 280 Braunenweiler kam nach Angaben der Polizei ein rotes Auto, der einem VW-Golf ähnlich sah, einem 32-jährigen Fahrer in einem VW Passat auf seiner Fahrspur entgegen. Der entgegenkommende hatte einen Lastwagen überholt. Nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichen nach rechts konnte der 32-Jährige den Zusammenstoß mit dem roten Auto verhindern. Jedoch kam es zu einem Spiegelstreifer, bei dem der linke Außenspiegel am VW-Passat beschädigt wurde. Das rote Auto setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Bei dem überholten Lastwagen soll es sich um einen Sattelzug mit blauer Plane gehandelt haben.