Polizei sucht Zeugen nach Trickdiebstahl

Zum Opfer eines Trickdiebstahls wurde ein 80-jähriger Mann, der sich am Montagnachmittag zum Einkaufen in der Platzstraße befand, wo ihm ein bislang unbekannter Täter Bargeld aus seiner Geldbörse entwendete. Der Unbekannte sprach den Senior laut Polizeimitteilung an und spielte diesem vor, Kleingeld für seinen Einkaufswagen zu benötigen. Dabei griff er in die Geldbörse des Mannes und entwendete ihm einen hohen dreistelligen Betrag. Bei dem Unbekannten soll es sich um einen etwa 40 bis 45 Jahre alten Mann mit kräftiger Statur handeln, der etwa 1,70 m groß gewesen sein soll.

Er habe eine dunkle Hose, dunkle Schuhe, ein weißes Langarmhemd und eine Brille getragen. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Diebstahls und bittet etwaige Zeugen der Tat, sowie Personen, die um 15 Uhr im Bereich der Platzstraße verdächtiges gesehen haben, sich unter Tel. 07581 / 4820 zu melden.