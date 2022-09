Polizei sucht Unfallflüchtigen

Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Unfallflucht, nachdem ein Unbekannter am Montag zwischen 14 und 18.30 Uhr mit seinem Auto vermutlich beim Ausparken einen Opel Corsa auf einem Parkplatz in der Hauptstraße berührt und beschädigt hat. Nach dem Unfall kümmerte sich der Unbekannte nicht um den etwa 1000 Euro hohen Sachschaden an der linken Stoßstange und fuhr einfach davon. Bei dem Unfallfahrzeug könnte es sich um einen dunklen Opel Caravan handeln, der nun einen Schaden an der Heckstoßstange haben müsste und vor dem Unfall neben dem beschädigten Pkw stand. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher oder zum Unfallfahrzeug geben können, sollten sich unter der Rufnummer 07581 / 482-0 melden.