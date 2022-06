Polizei sucht nach Überholvorgang Zeugen

Nach einem Überholvorgang am Montagabend gegen 18.30 Uhr auf der Kreisstraße zwischen Haid und Wilfertsweiler sucht das Polizeirevier Bad Saulgau Zeugen und bittet um Hinweise. Laut Polizeibericht überholte ein bisher unbekannter Fahrer eines weißen Kombi auf dem Streckenabschnitt einen 16-jährigen Leichtkraftrad-Fahrer, wobei er wohl einen entgegenkommenden Pkw übersehen hatte. Da der Kombifahrer deshalb knapp vor dem Zweiradfahrer einscherte, musste dieser nach rechts in ein Feld ausweichen, um eine seitliche Kollision zu verhindern. Der 16-Jährige stürzte bei dem Ausweichmanöver, blieb jedoch glücklicherweise unverletzt. An seinem Gefährt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Der Fahrer des weißen Kombi setzte seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den Gestürzten sowie die Unfallaufnahme zu kümmern. Hinweise zum flüchtigen Fahrer nimmt das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/482-0 entgegen.