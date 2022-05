Nach Unfall: Polizei sucht jugendlichen Radfahrer

Ein junger Radfahrer ist am Dienstagnachmittag nach einem Unfall weitergefahren. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Die 19-jährige Fahrerin eines VW wollte an der Kreuzung Blauwstraße / Gutenbergstraße in den Kreuzungsbereich einfahren, als ein von links kommender Radfahrer die Vorfahrt missachtete und mit dem Auto zusammenstieß. Nach der Kollision hob der Junge sein Rad wieder auf und setzte seine Fahrt fort.

Der Zweiradfahrer hatte dunkle, kurze Haare und dürfte in etwa zwölf bis 15 Jahre alt gewesen sein. Zum Unfallzeitpunkt trug er eine kurze blaue Jeans und ein dunkelblaues Shirt. An dem Pkw entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise auf einen jungen Radfahrer, der am Dienstagnachmittag gegen 16.45 Uhr in der Blauwstraße in einen Unfall verwickelt gewesen ist, erbittet sich das Polizeirevier Bad Saulgau unter Tel. 07581/48 20.