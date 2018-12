Polizei sucht Fahrer eines weinroten Autos

Die Polizei sucht den Fahrer eines roten Autos, der am Freitagmorgen einen Unfall auf der Landesstraße 283 bei Steinbronnen verursacht hat.

Wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilt, handelt es sich um einen japanischen Wagen mit SIG-Zulassung. Dessen Fahrer überholte gegen 7.45 Uhr trotz Überholverbot einen vor ihm in Richtung Bierstetten fahrenden Lastwagen. Als ein Fahrzeug entgegenkam, scherte das Auto auf den rechten Fahrstreifen ein und touchierte dabei das Führerhaus des Lastwagens. Beide Fahrzeuge hielten nach dem Vorfall zunächst an. Kurz darauf fuhr der Autofahrer allerdings in Richtung Bierstetten weiter – ohne mit dem Lastwagenfahrer Kontakt aufzunehmen. Laut Polizei dürfte das Auto an der rechten Seite erheblich beschädigt sein.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07581/4820 mit dem Polizeirevier Bad Saulgau in Verbindung zu setzen.