Polizei sucht Diebin mit weißem Hund in rotem Buggy

Eine bislang unbekannte Täterin entwendete am Mittwoch um kurz vor 16 Uhr eine Sonnenbrille aus einem Ladengeschäft in der Hauptstraße. Der Wert des Diebesguts wird im dreistelligen Euro-Bereich beziffert. Das berichtet die Polizei. Die Täterin wurde von Mitarbeitern wie folgt beschrieben: Die Frau soll etwa 60 Jahre und etwa 1,70 Meter groß sein. Sie habe eine normale Statur und hätte gut Deutsch, jedoch mit leichtem Akzent, gesprochen. Außergewöhnlich war, dass die Frau mit einem roten Kinderbuggy unterwegs gewesen sein soll, in dem ein kleiner weißer Hund, vermutlich ein West Highland Terrier, gesessen habe. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die Hinweise auf die Täterin geben können, sich unter Tel.efon 7581 / 4820 zu melden.