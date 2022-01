Polizei stoppt mehrere berauschte Fahrer

Gleich mehrere Verkehrsteilnehmer haben am Donnerstag in Bad Saulgau ihre Autos stehen lassen und die Polizei zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten müssen.

Gegen 11.30 Uhr stellten Beamte in der Wiesenstraße bei einem 20-jährigen Autofahrer deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss fest, den ein Vortest bestätigte. Kurz nach 17 Uhr stoppte dann eine Polizeistreife einen 22-Jährigen mit einem E-Scooter in der Platzstraße. Auch bei ihm schlug ein Drogenvortest positiv an, zudem ergab ein Alkoholtest über 0,5 Promille. Gegen 18.30 Uhr hielten die Polizisten einen 33-Jährigen in der Oberamteistraße an, der mit einem E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen unterwegs war. Auch er stand laut Ergebnis eines Vortests unter Drogeneinfluss. Während der Kontrolle nahm ein 24-jähriger Bekannter des 33-Jährigen dessen E-Scooter und fuhr davon. Die Beamten beobachteten dies und überprüften den 24-Jährigen ebenfalls – mit dem Ergebnis, dass auch hier ein Drogenvortest auf illegale Substanzen anschlug.

Alle Fahrer müssen nun, sollte die Untersuchung der Blutproben den Verdacht der Rauschgiftbeeinflussung bestätigen, mit einem Bußgeld, einem Fahrverbot und Punkten im Verkehrssünderregister rechnen. Der 33-Jährige und sein 24-jähriger Bekannter gelangen indes auch wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige.