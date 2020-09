Polizei stoppt Fahrt unter Drogern

Positiv auf THC – die psychoaktive Substanz kommt in Marihuana vor - hat der Drogentest der Polizei bei einem 23-jährigen Autofahrer in Bad Saulgau reagiert. Beamte des Polizeireviers stoppten und kontrollierten ihn am Mittwochnachmittag gegen 13 Uhr in der Platzstraße. Der junge Mann gab zu, täglich einen Joint zu konsumieren. Die Polizisten veranlassten die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus und untersagten die Weiterfahrt für die nächsten 24 Stunden.