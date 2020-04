Polizei stoppt Fahrt unter Alkohol

Ein 21-jähriger Autofahrer ist am Freitagmorgen gegen 2.30 Uhr in der Martin-Staud-Straße in Bad Saulgau wegen eines erhöhten Atemalkoholwert aus dem Verkehr gezogen worden. Eine Polizeistreife stellte das bei einer Verkehrskontrolle fest. Den Fahrer erwartet nun ein hohes Bußgeld, ein Monat Fahrverbot und Punkte in Flensburg.