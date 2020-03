Polizei rettet Betrunkenen aus verrauchter Wohnung

Ein 25-jähriger Betrunkener ist am frühen Sonntagmorgen aus seiner Wohnung in der Seewattenstraße in Bad Saulgau gerettet worden. Laut Polizei war der Mann eingeschlafen, obwohl sich Essen im Ofen befand. Entsprechend verraucht war die Wohnung. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden gegen 4 Uhr durch den Alarm eines Rauchmelders auf die Rauchentwicklung aufmerksam. Die Polizei evakuierte das Gebäude. Die Wohnung des 25-Jährigen musste aufgebrochen werden, nachdem er auf Klingeln und Klopfen keine Reaktion zeigte und nicht öffnete. Er lag auf dem Sof und war nicht nicht ansprechbar. Die Polizisten brachten ihn ins Freie. Bei dem Geretteten sowie den beiden Polizisten besteht der Verdacht einer Rauchgasvergiftung, alle drei mussten zur Behandlung in nahegelegene Kliniken verbracht werden. Weitere Personen befanden sich nicht in der Wohnung. Es kam zu keinem Brand.