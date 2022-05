Polizei betrachtet Legalisierung von Cannabis mit großer Sorge

Mit großer Sorge blickt die Polizei im Kreis Sigmaringen auf die von der Ampel-Koalition geplante legale Abgabe von Cannabis an Erwachsene in speziellen Geschäften. Das wurde am Dienstag bei einer vom Elternbeirat der Bad Saulgauer Schulen und vom Referat Prävention beim Polizeipräsidium Ravensburg initiierten Expertenrunde in der Stadthalle Bad Saulgau deutlich. Die Teilnehmer warnten vor allem vor einem ständigen Cannabis-Konsum von Jugendlichen und Heranwachsenden. Je früher die Droge ständig konsumiert wird, umso größer ist die Gefahr schwerer gesundheitlicher Schäden bis hin zu Depression und Psychose.

150 Zuhörer hatten sich in der Stadthalle zu der von Dirk Thannheimer moderierten Veranstaltung eingefunden. Als „leicht provozierend“ bezeichnete der Lokalchef der Schwäbischen Zeitung den Titel der Veranstaltung „Ein Joint geht immer?!?“

Schnell wurde im Verlauf der Veranstaltung klar, dass der provokante Titel nicht allzu weit von der Realität entfernt ist. Die Fragezeichen hinter dem Titel drücken die im Zuge von Diskussionen um die Legalisierung allgegenwärtige Verunsicherung aus. Die Ampelkoalition hat die Legalisierung im Koalitionsvertrag als Gesetzesvorhaben fixiert.

„Bei Cannabis beobachten wir seit mehreren Jahren eine Entwicklung, die man als besorgniserregend bezeichnen kann“, eröffnete Uwe Stürmer, Präsident des Polizeipräsidiums Ravensburg, die Reihe der Redner mit einem Blick auf die Situation im Kreis Sigmaringen. „Sie haben heute überall die Möglichkeit an Cannabis zu kommen“, sagte der Polizeipräsident. Jugendliche und Heranwachsende bis 17 Jahren gehören immer häufiger zu den Abnehmern des Stoffs. Die Statistik der Delikte im Straßenverkehr zeigt die Entwicklung ebenfalls. 2017 zählte die Polizei noch 19 Fälle von Fahren unter Drogeneinfluss. „Die Zahl hat sich bis heute mehr als verdoppelt und wird gehen noch von einem großen Dunkelfeld aus.“

Die Polizei kann durchaus mit Ermittlungserfolgen gegen Händlerstrukturen aufwarten. Doch blitzschnell seien sie durch neue Strukturen ersetzt. Für Stürmer sind solche Expertenrunden besonders wichtig, weil sie Akteure aus dem Bereich Suchtprävention zusammenführen. Nur in der Prävention und im gemeinsamen Handeln sieht er eine Chance gegen den ausufernden Drogenkonsum von Jugendlichen. Stürmer: „Die Polizei kann das nicht allein.“

Über Verunsicherung in der Diskussion um die Legalisierung von Cannabis berichtete Fabian Hengstler vom Referat Prävention beim Polizeipräsidium angesichts der Diskussionen um eine mögliche Legalisierung. Aber: Nicht nur die Abgabe von Cannabis an Jugendliche bleibt verboten, auch das Autofahren unter dem Einfluss von Cannabis. „Das wird bleiben, eventuell wird es einen Grenzwert geben“.

Dr. Ulrike Amann vom Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Weißenau ging auf den psychischen und medizinischen Folgen des Kiffens ein. Auf positive Ersterfahrungen wie eine intensivere Wahrnehmung, einer verstärkten Ausschüttung des Glückshormons Dopamin und Rauscherlebnissen folgen oft negative Wirkungen für Körper und Psyche. Übelkeit, Herzrasen, rote Augen sind nachgewiesen. Bei langanhaltendem Konsum berichtet Ulrike Amann von intellektuellen Leistungseinbußen und Angststörungen bis hin zu Depressionen oder Psychosen. Es kommt zu Konzentrations- und Gedächtnisstörungen.

Schon der erste Beigeordnete Richard Striegel hatte in seinem Grußwort auf die Bedeutung von Beziehungen beim Cannabis-Konsum hingewiesen. Es gehe darum, sich von den Eltern abzugrenzen nach dem Motto: „Du hast doch keine Ahnung, das machen doch alle.“ Auf die Bedeutung von Bindung ging auch Amann ein. Es gehe darum, besser in der Gruppe der Gleichaltrigen zurechtzukommen, „um Autonomie und Ablösung“. Wichtig seien deshalb gute erwachsene Vorbilder. Risikofaktoren dagegen sind unangenehme Gefühle und ungelöste Konflikte in der Familie. Entscheidend sind auch eine mögliche Sucht der Eltern und der Umgang damit, wie sie anhand von Einzelfällen zeigte.

„Es geht um einen Austausch mit ihren Kindern und den jungen Erwachsenen“, machte gleich im Anschluss Sebastian Schneider, der Leiter der Suchtberatung im Kreis Sigmaringen deutlich. Dabei sei es wichtig, „nicht zu dramatisieren, sondern zu begleiten“. Die Milderung von negativen Gefühlen, das Herstellen von Gemeinsamkeiten steckten oft hinter dem Konsum von Cannabis. „Es ist auch ein Protest gegen die Konsumgesellschaft“ macht Schneider deutlich.

Janine Stark, kommunale Suchtbeauftragte im Kreis Sigmaringen, empfahl den Eltern und Lehrern: „Bleiben Sie im Gespräch“. Sie stellte das Suchthilfenetzwerk im Kreis vor, das alle Beteiligten in der Suchthilfe an einen Tisch bringt.

Ob die Legalisierung der Droge und den staatlich kontrollierten Verkauf an Erwachsene auf Wirkstoffe und Abgabemengen besser einwirken kann oder ob es zu einem abermaligen Ansteigen der Nutzerzahlen kommt, blieb schließlich auch bei der Publikumsrunde offen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch, der als Zuhörer, teilnahm sagte jedenfalls, dass er im Bundestag für eine Legalisierung stimmen werde. Er halte das für einen „vernünftigen Weg“, Abgabe und Wirkstoffe zu kontrollieren. Die Probleme gebe es derzeit unter der aktuellen Gesetzeslage.

Uwe Stürmer gab dagegen seine Sorge Ausdruck, „ob wir damit nicht alle Dämme brechen“. Es gebe nämlich immer Erwachsene, die den Stoff legal kauften und ihn dann an Jugendliche weitergäben. Entscheidend sei auch der Preis. Sei er hoch, dann könnte aber der Schwarzmarkt eine Blüte erleben. Zum Vergleich zog er die legale Droge Alkohol heran. „In Prospekten sehe ich eine Flasche Wodka für sechs Euro. Für zwei Jugendliche reicht das voll aus“. Zumindest Derzeit ist das Gramm Cannabis teurer, mit Taschengeld allerdings dennoch zu finanzieren, und auch hier sei es billiger, wenn in große Mengen gekauft werden. „Viele Jugendliche finanzieren so durch den Verkauf von Kleinstmengen ihre eigene Sucht.“