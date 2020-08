Pilger verkürzen an Maria Himmelfahrt die Wanderung

Am kommenden Samstag, 15. August, feiern katholische Christen das Fest der Aufnahme Marias in den Himmel. Es ist das älteste Marienfest mit Wurzeln, die ins vierte Jahrhundert zurückreichen. In vielen Kirchen gibt es Gemälde oder Altarbilder, die zeigen: Maria wird im Himmel von der Heiligen Dreifaltigkeit erwartet. Oft hält Jesus eine Krone in der Hand, um Maria zu krönen, denn sie ist die „Krone der Schöpfung“.

Was Jahrhunderte hindurch schon geglaubt und gefeiert wurde, verkündet 1950 Papst Pius XII. als Lehr- und Glaubenssatz: dass „die Unbefleckte, allzeit jungfräuliche Gottesmutter Maria nach Ablauf ihres irdischen Lebens mit Leib und Seele in die himmlische Herrlichkeit aufgenommen wurde“.

Egon und Rita Oehler, die Initiatoren des Oberschwäbischen Pilgerweges, haben sich in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie die Entscheidung nicht leicht gemacht. Als Veranstalter trägt man eine hohe Verantwortung. Zunächst wurde erwogen die Pilgerwanderung ganz abzusagen. Jetzt haben sie in Abstimmung mit Dekan Peter Müller, der die geistliche Leitung übernimmt, entschieden, eine kurze Pilgerwanderung von je sechs Kilometern vom Kloster Sießen nach Friedberg und wieder zurück anzubieten. Treffpunkt ist um 14.30 Uhr im Franziskusgarten beim Kloster Sießen. Nach einem Impuls und dem traditionellen Pilgersegen gehen die Pilger singend, betend und auch mal in Stille nach Friedberg. Vor dem Dorfgemeinschaftshaus findet im Freien um 17 Uhr der Festgottesdienst statt.

In diesem Jahr steht die Wanderung und der Gottesdienst unter dem Motto: „Heilige Maria, Mutter von der Immerwährenden Hilfe, bitte für uns“. Nach dem Gottesdienst werden Kräuterbüschel gesegnet. Die Legende erzählt, dass die Jünger das Grab der Jungfrau Maria geöffnet hätten und dort statt ihres Leichnams Blüten und Kräuter vorfanden. So kommt es, dass sich in vielen Gegenden mit dem Fest Maria Himmelfahrt das Brauchtum der Segnung von Kräutern verbindet. „Kräuterbüschel“ werden zum Gottesdienst mitgenommen, am Ende gesegnet, zu Hause getrocknet und als Zeichen für Gottes Nähe und Schutz vor Unheil aufbewahrt.

Nach dem Gottesdienst gehen die Pilger wieder zu Fuß zum Kloster Sießen, wo im Franziskusgarten vor der Portiunkulakapelle zum Abschluss der Segen erteilt wird. Alles findet im Freien statt, sodass nur während der Aufstellung ein Mund- und Nasenschutz erforderlich ist. Auf diesen kann während der Pilgerwanderung und während des Gottesdienstes verzichtet werden, sofern der Mindestabstand eingehalten wird. „Die Teilnehmerzahl müssen wir in diesem Jahr leider auf 99 Personen begrenzen“, so Egon Oehler. Anmeldungen nimmt das Ehepaar Oehler bis Freitag, 14. August, noch entgegen. Das Vesper sollte in diesem Jahr jeder selber mitbringen – für Getränke wird im beigeführten Begleitfahrzeug gesorgt. Nähere Informationen und Anmeldung unter Telefon 0758/27 43, per E-Mail an info@oberschwäbischer-pilgerweg.de oder auf der Webseite www.oberschwaebischer-pilgerweg.de

Am Vorabend von Mariä Himmelfahrt, 14. August, lädt die Kirchengemeinde Friedberg zur Vigilfeier ein. In diesem Jahr findet diese um 21 Uhr vor dem Dorfgemeinschaftshaus in Friedberg statt.