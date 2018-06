Pfullendorf kehrt in die Verbandsliga zurück

Der SC Pfullendorf ist zurück in der Verbandsliga: Mit einem 4:3-Auswärtssieg beim FC Löffingen sicherte sich die Elf von Trainer Marco Konrad am letzten Spieltag die direkte Rückkehr ist südbadische Verbandsoberhaus. Es war der erste Pfullendorfer Aufstieg nach 16 Jahren, damals war der SCP in die Regionalliga aufgestiegen.

Kurz nach Schlusspfiff war die Gefühlslage für der Pfullendorfer Coach nur schwer in Worte zu fassen: „Es ist immer einfacher die Klasse zu halten, als wieder aufzusteigen. Insofern bin ich glücklich, dass sich meine Mannschaft mit ihrer Disziplin, ihrem Durchhaltevermögen und ihre spielerische Klasse den Titel verdient hat“, sagte Marco Konrad nach der Partie. Trotz des Drei-Punkte-Vorsprungs und der um zehn Treffer besseren Tordiffernz gegenüber Verfolger FC Villingen II, der das zeitgleiche Duell beim FC Überlingen mit 2:1 gewann, war an einen lockeren Saisonausklang im Löffinger Haslachstadion nicht zu denken. Die Hausherren wollten ihrem Trainer Tim Heine einen gelungenen Abschied bereiten und warfen gegen den Sportclub am letzten Spieltag nochmals alles in die Waagschale. Hinzu kam, dass die Pfullendorfer gerade in Hälfte eins kaum an die starken Vorstellungen der Vorwochen anknüpfen konnten. „Das war ein Sommerkick“, war SCP-Coach Konrad mit dem Dargebotenen am Samstag nicht zufrieden.

Bereits nach drei Minuten sahen sich die Gäste im Rückstand, als Marco Kopp nach einer Flanke von Kevin Hoheisel vom rechten Flügel einköpfte. Nachdem Pfullendorfs Mustafa Akgün in Minute fünf von der Strafraumgrenze noch knapp verzog, hieß es wenig später dennoch 1:1. Eine flache Hereingabe von Stützle drückte Akgün am langen Pfosten zum Ausgleich in die Maschen (7.). Aber auch im weiteren Verlauf blieb es in den Abwehrreihen beider Mannschaften teilweise vogelwild. Gleich dreimal musste SCP-Tormann Sebastian Willibald sein ganzes Können gegen Löffingens Angreifer Kevin Hoheisel unter Beweis stellen (18./19./20.).

Dann schlug der SCP aus einem Standard Profit. Eine Freistoßflanke von Alessandro Sautter köpfte Amadou Marena zum 2:1-Führungstreffer in die Maschen (34.). Die Pfullendorfer Freude war jedoch nur von kurzer Dauer. Erst ließen sich die Linzgauer von einem langen Ball der Platzherren düpieren, den Kevin Hoheisel im Rücken der Gästeabwehr in den Winkel knallte (36.), ehe nach einem Löffinger Standard die Abstimmung im Pfullendorfer Defensiverbund nicht stimmte und Marco Kopp vor dem herausstürzenden Willibald einköpfte - 3:2 (38.).

Marena trifft doppelt

Vier Minuten nach Wiederbeginn scheiterte Akgün nach Marena-Vorarbeit am Löffinger Torhüter Dominik Osek. Nach 56 Minuten folgte schließlich der verdiente Ausgleich: Mit einem langen Ball setzte Caltabiano geschickt Amadou Marena in Szene, der mit einer feinen Einzelleistung sich durch die FCL-Strafraum wühlte und mit etwas Glück zum 3:3-Ausgleich einlochte. Nun waren die Linzgauer drauf und dran, die Partie umzubiegen. Eine Stützle-Flanke köpfte Heiko Behr unhaltbar zur Pfullendorfer Führung ein (69.).

Löffingen wehrte sich aber nochmals mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage. Einen Riesenchance vergab Hoheisel, der frei vor Willibald sechs Minuten vor Schluss die Kugel am SCP-Kasten verschob. Da auch das muntere Scheibenschießen in Minute 86 durch Hoheisel, Jurleta und Kornienko nicht den Weg ins Pfullendorfer Tor fand, landete der Sportclub Saisonsieg Nummer 22. Im Anschluss kannten die Feierlichkeiten keine Grenzen, so dass nach dem 9:1-Kantersieg in der Vorwoche gegen die SpVgg F.A.L. die nächste lange Partynacht im Tiefental folgte. (stl)