Pflichtspielpremiere für Langenenslingen

Mit einem Rumpfprogramm geht es in den letzten Spieltag des Jahres. Sechs Spiele sind geplant. Zwei Partien (Öpfingen – Neufra und Uttenweiler – SG Altheim) wurden bereits ins neue Jahr verlegt. Inklusive der Absagen vom 16. Spieltag müssen sieben Partien nachgeholt werden. Mit Ausfällen ist auch am 17. Spieltag zu rechnen. Schon am Freitag kann der TSV Riedlingen seine Serie fortsetzen. Die Aufgabe in Rottenacker ist für die Rothosen lösbar, die damit das Jahr in der Saison ungeschlagen beenden können. Der Vorsprung auf den FV Neufra/D. beträgt 13, auf die TSG Ehingen 14 Punkte. In Hettingen gibt es Abstiegskampf pur zu sehen. Dort stehen sich der 16., die SG Hettingen/Inneringen, und der 14., der FCK/Hausen gegenüber.

SGM SW Rottenacker/Munderkingen - TSV Riedlingen (Fr., 18.30 Uhr; Vorrunde: 2:6). - Zum Jahresabschluss stellt sich in Rottenacker der Tabellenführer vor. Beide Mannschaften lieben es offensiv. SGM-Torjäger Lukas Ottenbreit (17) und TSV-Torjäger Pascal Schopenhauer (16 Tore) werden sich ein Duell liefern. Der Gastgeber kann sich für die 2:6-Hinspielniederlage revanchieren. Im November 2018 trennten sich die Kontrahenten mit einem Remis (0:0) und im Oktober 2010 siegte Rottenacker mit 1:0. Die Hermanutz-Elf will den 16 Saisonsieg und die Serie fortsetzen.

TSG Ehingen - FV Altshausen (Sa., 14.30 Uhr; 3:3). - Nach der Niederlage beim Spitzenreiter kann sich die TSG voll und ganz auf den Kampf um Platz zwei konzentrieren. Im letzten Spiel geht es gegen den Tabellenfünfzehnten. Ein klarer Sieg zum Jahresabschluss ist Pflicht für den Tabellendritten. Nach zwei Niederlagen in Folge wollen die Platzherren die Fans versöhnen. In der letzten Saison entführte der FV Alstahseun aber einen Punkt aus Ehingen.

SG Hettingen/Inneringen - FC Krauchenwies/Hausen a.A. (Sa., 14.30 Uhr; 0:7). - Abstiegsderby in Hettingen. Gelingt der SGH/I der dritte Saisonsieg, dann kann die Mannschaft die rote Laterne an Altshausen übergeben. Bis auf einen Punkt kann die SG dann auf den FCK aufschließen. Die Gäste sind seit vier Spieltagen ohne Punktgewinn und fahren verunsichert zum Tabellenletzten. Im Hinspiel siegte der FCK klar mit 7:0. Ein ähnliches Ergebnis wird aber am Samstag nicht erwartet.

SV Bad Buchau - SV Langenenslingen (So., 14.30 Uhr; 3:1). - Vier Punkte mehr auf der Habenseite hat der Gastgeber im Vergleich zum Aufsteiger. Der Tabellensechste strebt den achten Saisonsieg an und will sich mit einem Dreier in die Winterpause begeben. Für den Aufsteiger gilt es sich für die 1:3-Niederlage im Hinspiel zu revanchieren. In Buchau hat der SVL noch nie ein Pflichtspiel absolviert.

SV Hohentengen - Spfr. Hundersingen (So., 14.30 Uhr; 1:2). - Nach dem Spielausfall am vergangenen Wochenende will der SV Hohentengen im letzten Spiel des Jahres den achten Saisonsieg sicherstellen. Damit würde auch der fünfte Tabellenplatz gefestigt. Die Gäste konnten aus den letzten drei Spielen noch keinen Sieg von der Göge mitnehmen (0:3, 2:2, 1:3). Vielleicht gelingt es, die Negativserie zu durchbrechen.

FV Altheim - SGM SC Blönried/SV Ebersbach (So., 14.30 Uhr; 0:2). - Mit dem aktuellen elften Tabellenplatz kann das FVA-Lager nicht zufrieden sein. Im letzten Spiel des Jahres will Altheim einen guten Abschluss hinlegen. Gegen den Tabellenvierten soll der sechste Saisonsieg gesichert werden. Die Gäste waren zuletzt zweimal in Folge siegreich und die Köhler-Elf will die Serie fortsetzen.