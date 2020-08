Pflegeheim droht nach nur 16 Jahren der Abbruch

Die Zahl der Neuinfizierten mit dem Coronavirus steigt deutschlandweit an, auch im Landkreis Biberach ist das spürbar. Seit Freitag verzeichnet das Biberacher Kreisgesundheitsamt elf neue bestätigte Fälle (Stand 24. August, 12 Uhr). Das sind ähnlich viele Fälle wie am Wochenende zuvor. Von einer zweiten Welle will Dr. Monika Spannenkrebs, Leiterin des Kreisgesundheitsamts, aber dennoch nicht sprechen: „Dafür ist es noch zu früh.“

Seit Mitte März haben sich im Landkreis Biberach 700 Menschen (Stand 24.