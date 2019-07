Pflegebranche stellt sich auf weitere Umbrüche ein

Anlässlich des 40-jährigen Bestehens der katholischen Sozialstation Sankt Johannes Baptist hat die Einrichtung am Sonntag für alle Interessierten ihre Türen geöffnet. Bei kleinen Snacks, einem Glas Sekt und musikalischer Unterhaltung gab es viel Zeit zum Austausch, für Beratungen und Führungen durch das Haus.

Ob Grund-, Familien- oder Palliativpflege, Tagespflege, Betreutes Wohnen, Nachbarschaftshilfe und andere Formen der Begleitung und Hilfe – das Angebotsportfolio der Sozialstation ist groß. Dass die jeweilige Religionszugehörigkeit der Hilfesuchenden keinerlei Rolle spielt, wird auch in den neu aufgelegten Infobroschüren betont, die am Sonntag auf allen Tischen zum Mitnehmen ausliegen. Nach dem Gottesdienst in der St.-Johanneskirche und der Fahrzeugsegnung öffnen sich die Türen im Gebäudekomplex Rosengarten. Hier hat die Sozialstation seit vergangenem Sommer eine neue Heimat gefunden, die Mitarbeiter haben sich zwischenzeitlich gut eingelebt.

Pflegedienstleiterin Beate Kneer ist schon seit fast 25 Jahren mit dabei und hat in der Zeit durch politische wie auch gesellschaftliche Veränderungen und Umbrüche so manche Veränderungen miterlebt. Etwa durch die Einführung der Pflegeversicherung, eine deutlich kürzere Verweildauer in den Krankenhäusern oder veränderte Qualitätsanforderungen. 52 Mitarbeiter versorgen in Bad Saulgau rund 300 Patienten. Die Einrichtung ist zudem Ausbildungsstätte für den Beruf der Altenpflege. Auch wenn Beate Kneer im Moment über ausreichend Fachkräfte verfügt, sieht sie die Personalgewinnung langfristig als problematisch an. Im kommenden Jahr startet die Generalisierte Pflegeausbildung. „Ich bin schon sehr gespannt, was sich dadurch verändert“, so die Pflegedienstleiterin.

Bedürfnisse haben sich verändert

Rudolf Saier, der gemeinsam mit Christian Gnuschke die Geschäfte der Sozialstationen Bad Saulgau und Riedlingen führt, hat vor rund 30 Jahren als Krankenpfleger begonnen und kann sich noch gut daran erinnern, als eine Stunde Krankenpflege 50 Pfennig gekostet hat. „Heute sind die Bedürfnisse und Ansprüche gänzlich andere als damals“, so Rudolf Saier. Er weiß, dass es auch zukünftig viel zu tun geben wird. Etwa mit Blick auf mögliche Wohnformen im Alter, die Weiterentwicklung der ambulanten Palliativversorgung, eine verstärkte fachliche Qualifizierung von Mitarbeitern oder auch das Personal-Gesundheitsmanagement.

Derweil haben sich in den Räumen der Tagespflege zahlreiche Gäste eingefunden, wollen beraten werden, freuen sich auf eine Führung oder suchen einfach nur das Gespräch. „Wir können gut und beruhigt alt werden“, sagt Dekan Peter Müller mit Blick auf das Leistungsangebot der Sozialstation bei der Begrüßung. Man müsse auch nicht „so lange vorausplanen“. Grundsätzlich brauche es in Zeiten, in denen das Modell der Großfamilien meist nicht mehr realisierbar sei, andere Lösungen. „Ein Unternehmen lebt von guten Mitarbeitern“, fährt er fort und bedankt sich beim Team für deren unermüdlichen Einsatz.