Pflege des Grillplatzes nimmt viel Zeit in Anspruch

Unlängst hielt die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins Boos-Lampertsweiler seine Hauptversammlung für die Geschäftsjahre 2019, 2020 und 2021 im Bürgersaal Lampertsweiler ab. Es war damit auch wieder das erste Treffen nach der langen coronabedingten Unterbrechung. Vertrauensmann Helmut Lutz konnte dazu neben den Mitgliedern auch Bürgermeister Roland Haug, Ortsvorsteher Jürgen Thomma und Gauobmann Claus Bayer begrüßen.

Zu Beginn gedachte die Versammlung verstorbenen Mitgliedern Franz Reinalter, Josef Eisele, Konrad Näßler, Fritz Heudorfer und Peter Straub. Lutz nannte die Hauptversammlung außergewöhnlich, waren doch drei Geschäftsjahre abzuhandeln. 2019 war noch ein gutes Wanderjahr, bei dem bei 14 Wanderungen und Radtouren 151 Teilnehmer Landschaft und Natur erleben konnten. Völlig anders die Jahre 2020 und 2021. Die große Pandemie legte auch die Aktivitäten des Albvereins lahm. Nur wenige Wanderungen und Radtouren waren möglich.

Was auch in dieser schwierigen Zeit immer in Anspruch genommen wurde, war der Grillplatz an der Aulendorfer Straße. Die Pflege und Sanierung dieser gern besuchten Anlage nimmt viel Zeit in Anspruch. Ärgerlicherweise kommt dann auch noch der Vandalismus durch Zeitgenossen dazu, den es wieder zu reparieren gilt und der auch Kosten verursacht. Lutz dankte allen Mithelferinnen und Mithelfern, insbesondere dem Ehepaar Markus und Birgit Meßmer, die dafür sorgten, dass der Grillplatz trotz häufiger Belegung immer in bester Ordnung ist.

Die Details der Jahre ließ die langjährige Schriftführerin Emma Gebhart in ihrem Bericht Revue passieren. Über ein, trotz Corona, positives Finanzpolster berichtete die Schatzmeisterin Denis Esslinger. Die Entlastung für die Geschäftsjahre teilten sich Ortsvorsteher Jürgen Thomma und Bürgermeister Roland Haug, die dem Verein und den Funktionären gute Arbeit bescheinigten.

Bei den anstehenden Wahlen hatte Gauobmann Claus Bayer ein leichtes Amt, denn bis auf eine Veränderung ist die alte Führungsmannschaft auch die neue. So werden die nächsten drei Jahre Helmut Lutz als Vertrauensmann, Markus Meßmer und Martin Zimmermann als Stellvertreter, Emma Gebhart als Schriftführerin, Denis Esslinger als Schatzmeisterin, Grillplatzverantwortliche Birgit Meßmer, Lena Meßmer und Sabina Thomma als Beisitzer, sowie Rainer Arnegger als Wegewart Verantwortung tragen. Letzterer macht dieses für einen Albverein wichtiges Amt schon seit dreißig Jahren. Seit dem letzten Jahr betreut er auch noch die Wege der Ortsgruppe Bad Saulgau und damit 45 Kilometer Albvereinswanderwege. Dafür gab es von der Versammlung den verdienten Beifall.