Pfarrvikar Joel Nirmalraj verstärkt das Pastoralteam

Seit Anfang Januar ist der indische Priester Joel Nirmalraj als Pfarrvikar in der Seelsorgeeinheit Bad Saulgau tätig. Es ist der erster Auslandsaufenthalt des Priesters

„Die Menschen sind alle sehr freundlich, hilfsbereit und nett – ich bin ein Glückspilz in dieser Gemeinde arbeiten zu dürfen“, beschreibt Pfarrvikar Joel Nirmalraj seine Gefühlslage nach wenigen Wochen Dienst in der Seelsorgeeinheit. Allein an das winterliche Wetter muss er sich noch gewöhnen. Kein Wunder, denn in seiner Heimat im südlichsten Bundesstaat Indiens, Tamil Nadu, ist das Klima tropisch. Im Jahresdurchschnitt ist es dort 29 Grad Celsius warm. Dennoch fasziniert ihn der Schnee, den er hier erstmals in natura sehen kann.

1976 wurde Joel Nirmalraj als einer von drei Söhnen eines Lehrerehepaares geboren. Nach seiner schulischen Ausbildung studierte er Geschichte. Im päpstlichen Priesterseminar St. Peter in Bangalore schloss sich ein Philosophie- und Theologiestudium an.

2004 wurde er in seinem Heimatbistum Kumbakonam zum Priester geweiht. In dieser Diözese war er 14 Jahre als Priester in zwei Gemeinden tätig. Kumbakonam ist Teil des Bundesstaates Tamil Nadu. Dieser Bundesstaat hat mit 4, 4 Millionen Christen die zweitgrößte christliche Population aller indischen Bundesstaaten. Sein Landsmann Pater Shinto Kattoor, der seit einigen Jahren in der Seelsorgeeinheit arbeitet, stammt aus dem benachbarten Bundesstaat Kerala, wo ebenfalls viele Christen wohnen. Pater Shinto, dessen Muttersprache Malayalam ist, und Pfarrvikar Joel Nirmalraj, der Tamil spricht, können sich dennoch nicht in ihrer Landessprache unterhalten. Hier zeigt sich Indiens Sprachenvielfalt. Beide nutzen Englisch oder Deutsch für die Verständigung.

„Wir sprechen aber deutsch, damit ich die Sprache schnell lerne und mich mit den Menschen unterhalten kann“, erklärt Joel Nirmalraj, bereits in einem sehr passablen deutsch. Grundlage dafür war ein vorbereitender Sprachkurs in Tübingen, wo er zusammen mit sieben weiteren indischen und vier afrikanischen Priestern die Sprache erlernte. Alle Teilnehmer an diesem Sprachkurs sind in der Diözese Rottenburg-Stuttgart tätig und sollen hier die Folgen des Priestermangels abmildern. Parter Joel Nirmalraj ist es wichtig, bald deutsch und auch ein wenig Schwäbisch zu beherrschen. Er hat sich vorgenommen, täglich zehn neue Wörter zu lernen. „Ihr könnt mit mir gerne deutsch sprechen, aber ich bin euch dankbar, wenn ihr langsam sprecht“, ist seine bescheidene Bitte an Menschen, die mit ihm reden möchten.

Gefallen an schwäbischer Küche

Auch mit der deutschen und schwäbischen Küche hat er sich schon angefreundet. In seiner Wohnung in der Kaplanei kocht er zwar gerne indisch. Von Maultaschen, Spätzle und Wienerle ist er aber sehr angetan. Mit Alkohol kann er nicht viel anfangen. Apfelschorle ist sein Lieblingsgetränk. Wer sich mit dem neuen Pfarrvikar unterhält, spürt schnell, dass sein Weihewahlspruch „Beziehung zu Menschen gestalten“ mehr ist als nur das geschriebene Wort. Diese Offenheit und Neugier an Neuem und die Liebe zu Menschen hat ihn auch bewogen, dem Ruf seines Bischofs zu folgen und nach Deutschland zu gehen. „Nicht nur die neue Kultur und die neue Sprache, sondern vor allem die Menschen dieses anderen Kulturkreises möchte ich erleben und mit ihnen den geistlichen Weg gehen“.

Zwei Jahre wird er als Pfarrvikar arbeiten. Dekan Peter Müller und das Pastoralteam freuen sich über die Unterstützung.