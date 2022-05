Er kann es noch: Pensionierter Polizist schnappt Jugendlichen auf der Flucht

Pech für einen zur Tatzeit 16-Jährigen: Auf der Flucht vor der Polizei lief er dem pensionierten Polizisten Alfred Härle in die Arme. Der 62-jährige Bad Saulgauer hielt den Jugendlichen fest, bis die Kollegen zur Hilfe kamen. Alfred Härle wird am Donnerstag, 5. Mai, im Landratsamt Sigmaringen mit dem Zivilcouragepreis ausgezeichnet.

Ein Abend im Herbst

Alfred Härle war am 28. Oktober 2021 als Stadtrat der CDU zu Fuß auf dem Weg zur Gemeinderatssitzung im Stadtforum. An der Kreuzung Klosterstraße/Kaiserstraße beobachtete er plötzlich, wie ein Jugendlicher über die Wiese hinter dem Katzentürmle rannte, verfolgt von zwei Polizeibeamten. Auf Höhe der Sitzbänke erwischten die Polizisten den Jugendlichen.

Zuvor hatte der damals 16-Jährige versucht, bei einer Jugendschutzkontrolle ein Päckchen Drogen vor den Polizisten zu verstecken. Einer der beiden Polizisten stellte das Tütchen sicher und nahm es in Verwahrung. Doch der Jugendliche entriss es ihm und seinen Personalausweis wieder und rannte weg, konnte aber von den Polizisten wieder eingeholt werden.

Ich habe gesehen, wie ein Polizist in die Knie ging. Alfred Härle

Doch der Jugendliche wehrte sich weiter, setzte Pfefferspray ein, sodass ihm letztendlich die Flucht gelang. „Ich habe gesehen, wie ein Polizist in die Knie ging und seinen Bauch vor Schmerzen hielt“, sagt Alfred Härle. Spätestens jetzt war für ihn klar, die Polizeibeamten nicht im Stich zu lassen.

Denn Härle war bis zu seiner Pensionierung vor fast zwei Jahren mehr als 40 Jahre im Polizeidienst. „Für mich war es selbstverständlich, den Kollegen in der Not zu helfen“, sagt Härle.

Im Gefühl der Sicherheit

Der Jugendliche machte auf seiner Flucht einen großen Fehler. Statt nach links stadtauswärts zu rennen, um sich einen Vorsprung zu verschaffen, entschied er sich für den rechten Weg, wo etwa 50 Meter entfernt von ihm Alfred Härle stand. Weil der Polizist sich auf der Wiese um seinen am Boden knienden Kollegen kümmerte, hörte der Jugendliche auf zu rennen und schlenderte im Gefühl der Sicherheit Härle langsam entgegen.

„Er wusste nicht, dass ich alles beobachtet habe“, sagt Härle. Der Jugendliche wollte an Härle vorbeigehen. Doch Härle packte ihn reflexartig am Arm und legte ihn über einen Gartenzaun. „Ich habe ihn so gehalten, dass er keine Chance mehr hatte“, sagt Härle.

Im Griff des Ex-Beamten

So hing der Jugendliche mit dem Oberkörper über dem Gartenzaun – fest im Griff von Alfred Härle. Der Jugendliche war wohl zu überrascht vom plötzlichen Eingreifen des pensionierten Polizisten, der sich auskennt mit solchen Situationen.

Für mich war der Fall damit erledigt. Alfred Härle

„Er hat kein Wort mehr gesagt“, ergänzt Härle, der nicht lange warten musste, bis die beiden Kollegen am Gartenzaun waren und den Jugendlichen endgültig festnahmen.

Eine Kleinigkeit

Am Donnerstag, 5. Mai, wird er für sein Verhalten mit dem Zivilcouragepreis des Landkreises Sigmaringen ausgezeichnet. „Ich war überrascht, als ich den Anruf vom Polizeipräsidium Ravensburg erhalten habe“, sagt er. Denn für ihn sei es eine Kleinigkeit gewesen.

Zivilcourage könne – so Härle – auch bedeuten, dass Zeugen die Polizei anrufen, wenn sie etwas Verdächtiges sehen. Zivilcourage würde aber nicht bedeuten, sich selbst in Lebensgefahr zu bringen. „Aber man sollte trotzdem Hilfe rufen und nicht untätig sein.“

Alfred Härle war am frühen Abend des 28. Oktober 2021 nicht tatenlos, sondern reagierte geistesgegenwärtig, als der Jugendliche an ihm vorbeigehen wollte, als wäre nichts passiert. „Er hat halt Pech gehabt, dass er in die falsche Richtung gelaufen ist“, so Härle.