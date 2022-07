Pedelec-Fahrer nach Unfall schwer verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein 75-jähriger Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der sich am Sonntag gegen 19.30 Uhr auf der Hochstraße in Renhardsweiler ereignet hat. Das teilt die Polizei am Montag mit.

Fahrer kann nicht mehr bremsen

Der Fahrer eines Kia konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, als der Zweiradfahrer plötzlich, ohne es anzukündigen und auf den nachfolgenden Verkehr zu achten, nach links zur Fahrbahnmitte fuhr, um abzubiegen.

Der Wagen erfasste das Hinterrad des Pedelec, woraufhin der Zweiradfahrer, der keinen Helm trug, stürzte. Der 75-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus geflogen. Der Schaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.