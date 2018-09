Rund 9000 Euro Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Montag um die Mittagszeit in der Lindenstraße in Bad Saulgau. Gegen 11.45 Uhr fuhr eine 78-jährige Fahrerin in einem Mercedes in eine Parklücke. Dort verwechselte sie – so vermutet die Polizei – das Gas- und Bremspedal und fuhr ungebremst auf den vor ihr stehenden VW. Eine im VW sitzende 47-Jährige Frau wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.