PBC Bad Saulgau: Zweimal 1:7

Zwei deutliche Niederlagen haben die Billardspieler des 1. PBC Bad Saulgau am vergangenen Wochenende in der 2. Bundesliga Süd hinnehmen müssen. Sowohl bei Joker Altstadt wie auch beim Spitzenreiter Sindelfingen unterlagen Steffen Gross und Co. mit 1:7.

Gegen den Tabellenzweiten Joker Altstadt sorgte Karoly Kis in der zweiten Runde im 14/1 endlos für den einzigen Bad Saulgauer Punkt. Er siegte gegen Sebastian Staab. Für 125 Punkte benötigte Kis 20 Aufnahmen. Ansonsten holten die Bad Saulgauer gegen Altstadt nur zwei Sätze. Karoly Kis gewann im ersten Durchgang im 9-Ball gegen Sebastian Ludwig den einzigen Satz, musste sich aber trotzdem mit 3:4, 4:0 und 0:4 geschlagen geben. Im zweiten Durchgang gewann Thomas Doussos im 8-Ball gegen Marco Dorenberg einen Satz, unterlag aber mit 4:3, 0:4 und 0:4. Ansonsten leistete einzig Martin Schwab im ersten 14/1 endlos gegen Andreas Daniel Gegenwehr, musste sich nach 22 Aufnahmen mit 90:125 geschlagen geben. Im ersten Durchgang unterlagen außerdem Steffen Gross im 8-Ball (1:4, 2:4 gegen Sebastian Staab) und Thomas Doussos im 10-Ball (2:4, 0:4 gegen Marco Dorenberg). Im zweiten Durchgang unterlagen Martin Schwab im 9-Ball (3:4, 1:4 gegen Andreas Daniel) und Steffen Gross im 10-Ball (1:4, 1:4 gegen Sebastian Ludwig).

Gegen den Tabellenführer Ludwigsburg wurde es ebenfalls deutlich. Für den einzigen PBC-Punkt bei der 1:7-Niederlage sorgte Steffen Gross im 8-Ball des ersten Durchgangs gegen Danilo Radunovic. Gross siegte mit 4:3, 1:4 und 4:3. Im ersten Durchgang ihre Punkte abgeben mussten Karoly Kis im 14.1 endlos (55:125 nach 14 Aufnahmen gegen Klaus Zobrekis) sowie Martin Schwab im 9-Ball (1:4, 2:4 gegen Ronald Regli) und Thomas Doussos im 10-Ball (3:4, 2:4 gegen Alex Garmatz). Im zweiten Abschnitt unterlagen Martin Schwab im 14/1 endlos (65:125 nach elf Aufnahmen gegen Regli), Thomas Doussos im 8-Ball (0:4, 4:3, 2:4 gegen Garmatz), Karoly Kis im 9-Ball (1:4, 1:4 gegen Zobrekis) und Steffen Gross im 10-Ball (1:4, 1:4 gegen Radunovic).