PBC Bad Saulgau mit zwei Unentschieden

Der 1. PBC Bad Saulgau hat mit zwei 4:4-Unentschieden am vergangenenn Wochenende gegen den BSV Dachau II den Zwei-Punkte-Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang der 2. Poolbillard-Bundesliga gewahrt. Sowohl bei der Erstligareserve, wie auch am Sonntag in der Bad Saulgauer-Billardakademie, hatten am Ende beide Mannschaften vier Partien gewonnen. In Dachau am Samstag punkteten für Bad Saulgau je zweimal Roman Hybler (10-Ball, 9-Ball) und Karoly Kis (14.1 endlos; 8-Ball). Am Sonntag sorgte erneut der starke Roman Hybler für zwei Punkte im 10-Ball und im 9-Ball, außerdem entschied der 1. PBC Bad Saulgau beide 14.1. endlos-Partien am Sonntagnachmittag für sich. Dabei waren Karoly Kis im ersten Durchgang und Steffen Gross im zweiten Durchgang erfolgreich gegen den BSV Dachau II, der mit Junioren-Weltmeister Sanjin Pehlivanovic angetreten war, der zunächst Martin Schwab im Karoly Kis im 9-Ball und dann Karoly Kis im 8-Ball in einer umkämpften Partie mit 2:1 schlug. Mehr zu den Partien lesen Sie in unserer Dienstagsausgabe. Nächste Gegner des 1. PBC Bad Saulgau sind Joker Altstadt und Sindelfingen am 16./17. Februar,.