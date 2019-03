Paulus gibt in Briefen ein persönliches Zeugnis vom Glauben an Christus

Hinter der ökumenischen Bibelwoche stehen dieses Jahr die katholische, die evangelische Kirche und die Freikirche aus Bad Saulgau. Diesmal geht es um den Philipperbrief.

Philippi liegt im Norden Griechenlands. Kaiser Augustus hat die Stadt am Rande seines Reiches stark gefördert, wie Pfarrer Paul Bräuchle am ersten Abend erläuterte. Insbesondere durch den Apostel Paulus hat das Christentum seinen Weg auch durch nicht-jüdische Länder angetreten. „Die Antike brummte nur so von Religion“ betonte Bräuchle. „Atheismus ging gar nicht“. In Rom habe es eine relative Toleranz gegeben, aber einmal im Jahr musste der Kaiser als Gott verehrt werden. Für Juden gab es oft eine Ausnahmegenehmigung, in die an manchen Orten auch die Christen einbezogen waren. Aber oft kostete ein Bekenntnis zum Christentum auch Opfer. Als Paulus den Philipperbrief schrieb, „saß er gerade im Knast“ (Bräuchle). Er singe in seinem Brief Loblieder, zuweilen gerät der Brief aber auch zur Kampfschrift gegen Irrlehrer. Bemerkenswert ist dabei, dass Paulus in Vers 18 schreibt: „Was tut’s aber? Wenn nur Christus verkündet wird ...“. Wir gehören zusammen. Durch die Menschwerdung Christi sei sein göttliches Wesen erfahrbar.

Pfarrerin Zerfaß hat am zweiten Abend die „Neue Genfer Übersetzung“ gewählt, die inhaltliche und sachliche Genauigkeit mit einer natürlichen und zeitgemäßen Sprache verbindet. Im dritten Kapitel warnt Paulus vor einem Rückfall in die Gesetzesgerechtigkeit. Hiermit will Paulus nach Zerfaß auf die Eunuchen verweisen, die damals nicht in den Tempel gehen, Gott also nicht loben durften. „Nicht aufgrund von Leistung gehören Menschen zu Christus, sondern durch Gnade“, so Zerfaß. Gottesdienst bedeute, seinen Alltag an Christus auszurichten, sich zurückzunehmen, „damit Gott an mir handeln kann.“ Paulus stelle den Philippern seinen eigenen Lebensweg zur Verfügung. Er habe auf Privilegien verzichtet. „Was wären solche Sicherheiten im Glauben, die wir heute loslassen könnten?“ fragt Pfarrerin Zerfaß die zahlreich versammelten Zuhörer.

Weitere Termine der Bibelwoche sind am Montag, 25. März, und Mittwoch 27. März, jeweils ab 18.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus.