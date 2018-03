Paul Ebert dominiert seinen Gegner

Zwei Boxer des Kickbox-Club Hohentengen haben bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Jugend Goldmedaillen gewonnen. Der Heratskircher Paul Ebert besiegte in der Klasse C (Ebert hat erst zwei Kämpfe bestritten) im Finale des Bantamgewichts (bis 52 Kilogramm) Muhammed Ali Agami (BC Müllheim) mit 5:0 Punkten. Der 14 Jahre alte Ebert dominierte seinen Gegner in allen Belangen. „Obwohl Paul noch dem jüngeren Jahrgang angehört, hat er seinen Gegner beherrscht. Er war technisch besser. Sein Gegner hat es mit der Brechstange probiert, aber Paul hat ihm seine Technik entgegengesetzt und verdient gewonnen“, sagte Trainer Andreas Zink in der Rückschau. Einmal schickte Ebert seinen Gegner zu Boden. Zwei der drei Runden gewann Ebert mit 10:8, also mit deutlicher Überlegenheit.

Seinen Titel verteidigt hat ein anderer Boxer, der seine Wurzeln in Bad Saulgau hat, inzwischen aber in Friedrichshafen lebt und trainiert: der 15 Jahre alte Max Lehn, der im Finale des Bantamgewichts der Kalsse JG56-C seinem Gegner Spedi Ramadani (Giengen) keine Chance ließ und nach Punkten gewann. „Unsere Boxer hatten ein tolles Niveau, waren mit die technisch besten der Veranstaltung“, war Zink stolz auf seine Kämpfer. Auch, weil beide Boxer sich gegen schwerere, bereits körperlich besser entwickelte Kämpfer durchsetzten. „Beide gehören dem jüngeren Jahrgang an.“ Aufgrund der Grippewelle mussten einige Kämpfer von Andreas Zink ihre Teilnahme absagen. Nächste Station im Terminkalender der Hohentengener Boxer ist der Baden-Württemberg-Pokal in Rottweil, zu dem Paul Ebert, Max Lehn und auch Zinks Tochter Amelie, die in Ruit erkrankt fehlte, eine Einladung erhalten haben. Außerdem hat sich Jugend-Landestrainer Jörg Schwiperich für einen Besuch beim Kickbox-Club Hohentengen angekündigt. „Wir wollen in Zukunft verstärkt zusammenarbeiten“, sagt Zink.