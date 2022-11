„Pauki“ Bauknecht macht den Sack zu

Die erste Mannschaft der KSG Mengen-Sigmaringen hat - angeführt von einem alles überragenden Markus Bauknecht - einen neuen Mannschaftsrekord gespielt und den Verfolger aus Berg besiegt. Die zweite Mannschaft musste ebenfalls in Berg ran, unterlag aber.

Männer, Regionalliga Oberschwaben-Zollern: SKC Berg – KSG Mengen-Sigmaringen: 2,0:6,0 (8,0:16,0; 3359:3432). - Es war das hochklassige Spiel, das alle erwartet hatten. Die Gastgeber spielten eine sehr starke Mannschaftsleistung. Ein neuer Mannschaftsrekord der KSG war nötig, um Berg in Schach zu halten. Zu Beginn setzte Berg den stärksten Spieler ein, der mit 595 Holz überzeugte. Erwin Zatrici (590; 1:3/1) hielt dagegen und nur fünf Holz fehlten zum Punkt. Für den ersten Zähler sorgte Manuel Ardita (543; 4:0/1), der mit konstantem Spiel alle vier Sätze holte. Die KSG lag knapp in Front, obwohl Berg seine beiden stärksten Spieler an den Anfang gestellt hatte. Holger Boden (596; 3:1/1) zeigte sich vom ersten Schub an stark und dominierte seinen Gegner. Dann ein Schock-Moment für die KSG: Benjamin Sorg (542; 3:1/1) begann mit 160 Holz, zerrte er sich im ersten Schub im zweiten Satz am Oberschenkel, musste aber weiterspielen, da kein Auswechselspieler zur Verfügung stand. Doch er siegte und die KSG führte mit 3:1. Das Schlusspaar musste 50 Holz Vorsprung halten. Berg wehrte sich: Dennis Nopper (545; 2:2/0) unterlag trotz guter Endphase erstmals in dieser Saison, doch Markus „Pauki“ Bauknecht (616; 3:1/1) brachte eine Kugel nach der anderen in die Gasse: Mit sensationellen 616 Holz erspielte Bauknecht eine Bestleistung, den Auswärtsrekord der Liga und hatte wesentlichen Anteil am Mannschaftsrekord, der der KSG zum Sieg verhalf.

1. Bezirksliga Oberschwaben-Zollern: SKC Berg II – KSG Mengen-Sigmaringen II 6,0:2,0 (17,0:7,0; 3225:3049). - Gegen die stark aufspielende Startpaarung der Gastgeber hatten Andreas Tirsch (534; 1:3/0) und Robert Richter (521; 1:3/0) trotz solider Ergebnisse das Nachsehen. Matthias Diesch (455; 0:4/0) unterlag und obwohl Viktor Friedel (496; 2:2/1) knapp die 500 verpasste holte er den ersten KSG-Mannschaftspunkt. Für den zweiten Punkt sorgte die „Bank“ Jürgen Stiftel (525; 2:2/1), der bisher noch keinen Mannschaftspunkt in dieser Saison abgeben musste. Enver Zatrici (518; 1:3/0) fehlte ie letzte Konsequenz, um zu punkten.