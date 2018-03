Patrick Klotz schießt den Favoriten zum Last-Minute-Sieg

Nur zwei Spiele der Fußball-Bezirksliga sind am Wochenende ausgetragen worden. Damit kommen sechs weitere Partien zum ohnehin gut gefüllten Nachholspielplan von nun 25 Partien hinzu. Im Samstagsspiel gab es ein torloses Remis zwischen dem SV Sigmaringen und dem FV Neufra/D. Im Sonntagsspiel besiegte der Spitzenreiter FC Mengen das Tabellenschlusslicht SV Bad Buchau dank eines Last-Minute-Tores von Patrick Klotz mit 3:2.

SV Bad Buchau - FC Mengen 2:3 (1:0). - Tore: 1:0 Richard Bin (15.), 1:1 Alexander Klotz (54.), 1:2 Kevin Hartl (65.), 2:2 Jonathan Hummler (67.), 3:2 Patrick Klotz (90. +3.). - Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse sehen die rund 250 Zuschauer ein gutes Spiel, in dem Bad Buchau nicht unbedingt den Eindruck vermittelt, so tief im Abstiegskampf zu stehen. Die junge Mannschaft von Trainer Florian Münch, bei der Jonathan Hummler bei seinem Comeback die Abwehr organisiert, engt die Kreise von Topstürmer Alexander Klotz ganz gut ein. „Das war unsere schlechteste Halbzeit seit ich hier Trainer bin“, sagte Miroslav Topalusic, Trainer des FC Mengen, über die ersten 45 Minuten. „Wir haben viel zu fahrig gespielt. Wir waren nervös, hektisch“, urteilte Topalusic über das Spiel seiner Mannschaft. Folgerichtig ging der Tabllenletzte nach einer Viertelstunde in Führung, als Janik Martin Richard Bin bediente, der zur Führung für seine Mannschaft traf (15.). Bad Buchau verteidigte die Führung, spielte mehr als gut mit. In der Halbzeit brachte Topalusic den gerade wieder genesenen Manuel Frommeld. „Manuel hat vor der Partie signalisiert, dass er wenigstens 45 Minuten spielen kann“, zeigte sich Topalusic sichtlich erleichtert darüber, Frommeld als Joker auf der Bank zu haben. Trotzdem musste ein direkter Freistoß von Alexander Klotz zum Ausgleich herhalten (54.). Und Mengen schien nun „ernst“ zu machen. Nur elf Minuten nach dem Ausgleich leitete ein erneuter Freistoß von Klotz die Führung für die Gäste ein. Der Ball segelte an den langen Pfosten, wo der aufgerückte „Sechser“ und Kapitän Kevin Hartl genau richtig stand und den Ball über die Linie bugsierte (65.). Doch so richtig erlangte das Mengener Spiel keine Sicherheit. Ein Ballverlust leitete das 2:2 ein. Die Mengener Hintermannschaft wirkte behäbig, Dennis Ivanesic brachte an der Strafraumgrenze Richard Bin zu Fall, Mengen reklamierte kurz darauf, das Foul habe sich außerhalb ereignet. Erfolglos. Jonathan Hummler trat zum Elfmeter an und verlud Dominik Merk im Mengener Tor - 2:2 (67.). Zwar hatte Mengen nun mehr vom Spiel und kurz nach dem Ausgleich rettete Kevin Muranyi im Bad Buchauer Tor in höchster Not gegen einen Schuss von Patrick Klotz aus spitzem Winkel, doch so richtig viel fiel den Mengenern nicht ein. Bis in die Nachspielzeit hinein, als Alex Klotz geschickt ein Zuspiel gegen die Zugriffsversuche der Bad Buchauer Hintermannschaft abschirmte, den Ball auf seinen Bruder Patrick ablegte und Patrick Klotz das Leder zum letzten Endes glücklichen Siegtreffer der Gäste versenkte. „Natürlich hätten wir den Punkt gerne mitgenommen“, sagte Bad Buchaus enttäuschter Trainer Florian Münch nach der Partie. Trotz der Enttäuschung, mit leeren Händen da zu stehen, unterstrich Münch abschließend die gute Leistung seiner Mannschaft. „Genau daran müssen wir uns hochziehen“, sagte er. „Wir haben in der zweiten Halbzeit schon besser gespielt als in der ersten“, meinte sein Gegenüber Miroslav Topalusic, „ich denke, da haben wir schon wieder richtig gut Fußball gespielt.“

SV Sigmaringen - FV Neufra 0:0. - Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse wurde das Spiel auf dem Kunstrasen im Gorheimer Stadion ausgetragen. Das Spiel war größtenteils sehr ausgeglichen, beide Mannschaften waren taktisch sehr gut eingestellt, auch deshalb gab es keine großen Strafraumszenen, da das Mittelfeld beider Mannschaften ihre Aufgaben sehr gut lösten. Neufra dominierte in beiden Halbzeiten die Anfangsviertelstunde, der SV Sigmaringen die letzten 15 Minuten, sodass beide Mannschaften mit einem Punkt zufrieden sein können und die Punkteteilung letzten Endes in Ordnung geht.