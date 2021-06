Patrick Hugger kehrt nach Altshausen zurück

Fußball-Bezirksligist SGM FV Altshausen/SV Ebenweiler hat die Weichen für die bevorstehende Saison 2021/2022 gestellt. Nach mehreren durchwachsenen Spielzeiten im unteren Tabellendrittel, ohne Neuzugänge, hat die Spielgemeinschaft für die kommende Saison vier neue Spieler gewinnen können. So wolle der Verein, heißt es in einer Mitteilung, „die Basis für eine stabile und erfolgreiche Zukunft der Spielgemeinschaft“ schaffen.

Angreiger Patrick Hugger, der in den vergangenen beiden Spielzeiten für den Landesligisten FC Ostrach aufgelaufen ist, kehrt zum FV Altshausen zurück. Ebenso wie Maximilian Gindele, der zuletzt drei Jahre für den SV Mochenwangen spielte, aber nun die Stiefel wieder für seinen Heimatverein schnürt. Beiden sollen vor allem die zuletzt schwächelnde Offensive der SGM FV Altshausen/SV Ebnweiler verstärken.

Zudem schließen sich Maximilian Feist und Fabian Roth den Herzoglichen an, um sie bei den anstehenden Aufgaben in der Bezirksliga Donau unterstützen. Beide Spieler sammelten in den vergangenen Jahren, bei der FG Wilhelmsdorf/Riedhausen/Zußdorf, Bezirksligaerfahrung.

Von den A-Junioren stoßen Florian Fessler, Tom Katzenmaier, Dennis Fischer, Adrian Spachtholz, Paul Steger, Fynn Scharfenberg, Nico Fink, Raphael Pütz sowie Jannik Madlener und Simon Rimmele zum Kader der ersten Mannschaft.

Die Zusammenarbeit verlängern konnte der Verein mit dem erfahrenen Trainer Harald Lutz. Hierüber seien die Verantwortlichen „sehr erfreut“, ebenso wie das gesamte Team, heißt es weiter. Trainer Lutz habe aufgrund der ausgebliebenen Abgänge und der Zusage der neuen Spieler positive Aussichten für die Saison 2021/2022.