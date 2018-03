Patientinnen reagieren gut auf den Alarm

Blaulicht, Martinshorn und ein großes Aufgebot an Einsatzfahrzeugen hat es vor wenigen Tagen rund um die Frauensuchtklinik der Zieglerschen in Bad Saulgau gegeben. Doch es gab keinen Grund zur Sorge: Es handelte sich um eine Feuerwehrübung, bei der alles wie am Schnürchen lief. Und von der Einsatzleitung der freiwilligen Feuerwehr gab es danach ein großes Lob an alle Beteiligten, heißt es in einer Pressemitteilung.

Noch geht alles seinen gewohnten Gang im Klinikgebäude. 84 Patientinnen und mehrere Mitarbeiter sind im Haus, als der Feueralarm mit einem unangenehm schrillen Ton auf eine simulierte Notsituation aufmerksam macht. Dann geht alles ganz schnell. Die Patientinnen werden aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Innerhalb weniger Minuten sind die Einsatzfahrzeuge vor Ort. Per Handy verständigen sich die Feuerwehrmänner und -frauen untereinander, klären die Situation ab und entscheiden in Sekundenschnelle, was getan werden muss. Jeder Handgriff sitzt, Schläuche werden in- und außerhalb des Gebäudes gelegt. Schnell ist ein technischer Defekt im Heizraum mit möglicher Explosion ausgemacht. Drei Verletzte – in Form von rund 80 Kilogramm schweren Puppen – liegen im Heizraum. Die „Verletzten“ werden reanimiert und aufgrund der starken Rauchentwicklung über einen Lichtschacht ins Freie gebracht.

Ein Kraftakt für die Retter mit ihren dicken Schutzanzügen und Atemschutzmasken. Aber alles klappt. Schließlich sitzt bei allen Beteiligten jeder Handgriff bis ins Detail. Weil auch eine Rauchentwicklung im Wohnturm C in Betracht gezogen wird, kommt eine Drehleiter zum Einsatz. Drei Personen werden anfangs vermisst, melden sich aber binnen Minuten bei der Brandschutzhelferin Katja Klostermann. „Wir sind dankbar, dass die Klinik für eine solche Übung auf uns zugekommen ist“, sagt Stadtbrandmeister Karl-Heinz Dumbeck und betont deren Notwendigkeit. Bei der Gelegenheit testen die Einsatzkräfte an diesem Abend auch gleich das neue Mobilsystem, das beim Löschteich zum Einsatz kommt. Dieser wird vollständig entleert, um zu prüfen, ob die Wassermenge im Falle eines Brandes ausreichen würde. Abschließend freut sich das gesamte Team über die Einladung zum gemeinsamen Abendessen.

„Es ist einfach ein richtig gutes Gefühl, helfen zu können“, erzählen Alwin Schüssler, Christian Paul, Michael Sommer und Jasmin Dumbeck über ihr ehrenamtliches Engagement. Und Worte des Dankes gäbe es nach den Einsätzen im Grunde immer. „Auch das tut gut“, erzählen die jungen Leute. Auch Katja Klostermann ist rundum zufrieden mit dem gesamten Ablauf. „Die Patientinnen haben gut reagiert und sind ruhig geblieben“, sagt die Brandschutzhelferin der Fachklinik. Dass die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ausgezeichnet verlief, bestätigt auch Rebekka Barth, Assistentin der Geschäftsleitung und Leiterin der Koordinierungsstelle des Qualitätsmanagements. Doch sie erkennt auch Verbesserungspotential. Etwa dahingehend, dass im Außenbereich nach der Räumung des Gebäudes nicht nur ein sicherer, sondern auch ein trockener und warmer Platz aufgesucht werden kann.